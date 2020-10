Despre Constantin Brătescu, pe meleagurile dobrogene

„Paralel, are şi o activitate literară, publicând în reviste (Arhiva Dobrogei, Analele Dobrogei), poezii, recenzii, traduceri, sub pseudonimele Salsovia, C. B., B. Împreună cu numismatul Constantin Moisil înfiinţează şi conduce revista «Arhiva Dobrogei», iar cu prietenul său, avocatul şi publicistul Ioan N. Roman, înfiinţează, în 1920, revista «Analele Dobrogei», care, din 1924, continuă să fie editată în Cernăuţi, unde Brătescu funcţiona ca profesor la catedra de geografie a Universităţii”, au declarat bibliotecarii. Ei au precizat că toate cursurile sale de geografie generală, de geomorfologie comparată, studiile ştiinţifice, notele, culegerile de folclor şi încercările literare au îmbogăţit tezaurul literar şi ştiinţific al ţării. La Constanţa, corespondenţa lui I. C. Brătescu a fost achiziţionată de Colegiul Naţional „Constantin Brătescu”, în urmă cu câţiva ani.





Apoi, în timpul războiului, este mobilizat la serviciul de cartografie al armatei. După război, a devenit director al Şcolii superioare de comerţ din Constanţa. Ulterior, a înfiinţat o şcoală elementară de comerţ şi o Şcoală de ucenici.