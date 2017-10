Descoperire arheologică în centrul Constanţei. "Este o zonă de cimitire antice, cu morminte grupate"

Descoperire arheologică în centrul Constanței. "Este o zonă de cimitire antice, cu morminte grupate"

Ieri dimineață, pe șantierul unei viitoare construcții situate pe str. Sarmizegetusa, la intersecția cu b-dul Tomis, o echipă de arheologi a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care lucra la descărcarea de sarcini a terenului, a descoperit un mormânt datând din epoca romană.Arheologul muzeograf Dan Vasilescu declara, pentru „Cuget Liber”, că în urmă cu o săptămână au început cercetările și se îndreptau cu pași repezi de finalizare când au descoperit acest mormânt ca făcând parte dintr-o arie funerară, delimitată printr-un șanț. „Mormântul nu avea inventar, iar pe baza descoperirilor din jur, presupunem că s-ar data în secolele II-III, deci circa 1700 de ani vechime. Scheletul era depus într-o groapă și acoperit cu țiglă. Nu știm dacă avea sicriu, pentru că nu am găsit cuie, dar era acoperit cu câteva țigle de mari dimensiuni și fără inventar. Am mai găsit așa ceva chiar la săpăturile de pe centura Constanței, pe lângă satul Poiana, un cimitir antic care avea morminte grupate și acelea erau înconjurate de un șanț. Și aici cel mai probabil este vorba tot despre o grupare, de familii sau de frați. Ne aflăm într-o zonă cu potențial arheologic reperat de multe ori, într-o zonă de cimitire antice care unele se și suprapun care demonstrează și dimensiunea orașului Tomis atinsă atunci când a avut nevoie de mult spațiu pentru cimitire. În funcție de străzile unde s-au efectuat cercetări acum se lucrează chiar la o hartă în care încercăm cât de cât să delimităm zonele funerare, exact pe secole. Prilej cu care am putea avea desfășurarea întregului ansamblu funerar care a existat lângă Tomis”, ne-a declarat arheologul Dan Vasilescu.Întrebat dacă în cazul acestei desco-periri arheologice va mai putea fi ridicată construcția, acesta ne-a explicat. „Practic, ce facem noi este o săpătură de salvare, care se va epuiza arheologic și apoi pe baza raportului întocmit de arheologi se emite un certificat de descărcare arheologică, cu care proprietarul poate primi autorizația de construcție. În funcție de ceea ce se descoperă se poate impune de către Comisia națională de arheologie conservarea in situ. Care presupune o modificare de proiect și rămâne la latitudinea proprietarului dacă va continua săpătura și va modifica proiectul sau va renunța. Dar de cele mai multe ori se găsesc soluții de conservare. În această situație nu cred că va fi nevoie de conservare pentru că nu este o descoperire extraordinară, dar va fi supusă comisiei și în funcție de ce decide comisia… Dar din experiență vă spun că nu este cazul pentru că tocmai de aceea este o săpătură de salvare se acumulează informația la maximum, se recoltează obiectele și se întocmește acel raport pe baza căruia se primește acel certificat de descărcare arheologică. Toate informațiile ajung la comisia națională care dispune mai departe!”, afirmă muzeograful.Am vrut să aflăm dacă s-a întâmplat, totuși, vreodată să fie sistat șantierul la atâtea descoperiri câte s-au făcut în Constanța. „Nu neapărat să nu mai construiască, dar să i se impună acea conservare in situ, pentru descoperiri cu adevărat importante. Practic, în cazul unor fundații antice, ele trebuie păstrate în forma în care sunt, eventual acoperite cu pământ în forma în care sunt și apoi făcută construcția în așa fel încât să nu le afecteze. Un sarcofag, spre exemplu, va trebui extras de la locul lui, pentru a fi expus. Aceasta este legislația din România”, a conchis același interlocutor.