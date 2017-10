Deschidere de an la UMC, cu dragoste, ură şi… fantomele „mascaţilor“

Deschidere de an la UMC, cu dragoste, ură și… fantomele „mascaților“

În ciuda des-cinderii masca-ților, în urmă cu două săptămâni, la Universitatea Maritimă din Constanța, care s-a lăsat cu arestări și cercetări, a în-chiderii filialei din Kazakhstan, care nu se datorează acelor evenimente, dar și a înmatriculării celor 200 de studenți nige-rieni, festivitatea de deschidere a anului universitar, petrecută ieri, în aula „Gavrilă Ri-can”, părea una desprinsă din context. Pe princi-piul… usturoiului fără miros. Rectorul Violeta Ciucur a fost foarte suc-cint, într-un discurs care a sunat mai repede a gratulare, la fel ca și reprezentantul Ligii studenților, George Albină, care chiar a mulțumit conducerii UMC pentru sprijinul și înțelegerea de care au dat dovadă, în ciuda celor 12 colegi cercetați penal și care meritau blamați public pentru dezonoarea pe care au adus-o instituției. Nu spune nimeni că ar fi trebuit să-și pună cineva cenușă în cap, dar așa cum directorul general al Autorității Navale Române, Mihai Andrei, a putut să le atragă atenția studenților să acorde o atenție mai mare cursurilor și programului de învățământ, să-și respecte pro- fesorii și statutul, ne așteptam ca și rectorul să fie mai „tăios” în noul an universitar, care nu se anunță deloc ușor. Același director ANR a mai subliniat: „Numai cu disciplină și sacrificii puteți fi apreciați pe mări și oceane. Nu puteți să reușiți dacă încercați să păcăliți sistemul de învățământ. Nu luați cu ușurință această perioadă a studenției, pentru că de seriozitatea dvs. depinde viitorul vostru la bordul navelor. Dacă astăzi puneți baze trainice, toată lumea va fi interesată să vă aibă în flotă”.„Cât de multă ură poate să existe în unii oameni!“Și când toată festivitatea părea să se încheie banal cum a început, prorectorul Cornel Panait a reușit să stârnească aplauzele studenților cu un discurs ce a ținut mai mult de mândria personală de a fi clădit ceva ce alții pizmuiesc. După ce a vorbit despre ctitorirea acestei universități din voința studenților și despre nedreapta clasare a UMC în rândul universităților cu „grad de încredere”, în condițiile în care această instituție nu se află în competiție cu nicio universitate din țară, ci mai repede în plan interna-țional, prof. univ. dr. Panait a făcut o mărturisire, introdusă în context prin intermediul paradigmei dragoste - ură. „Dacă despre dragoste vorbește multă lume, cu toate că nu-i cunoaște sensul adevărat, mă întreb câtă ură poate să existe în cineva care aruncă o instituție într-o zonă pe care n-o merită. Zilele trecute, pe adresa redacțiilor mai multor ziare a fost trimisă o scrisoare anonimă care lega faptele de acum două săptămâni (descinderea mascaților - n.r.) de suspendarea filialei din Ka-zakhstan a Universității Maritime”, a declarat Panait. Într-o recentă conferință de presă, același interlocutor aducea precizări legate de filială. „La vremea respectivă (2 decembrie 2011, data semnării contractului - n.r.), Universitatea din Aktau punea la dispoziție spațiile, iar UMC, resursa umană. Două cadre di-dactice române predau, modulat, timp de o lună și primeau circa 4.000 de dolari salariu. UMC nu a primit nici un ban, dar am susținut proiectul din surse proprii, pentru câștigul de imagine pe care l-am avut. Făcând o analiză a costurilor care au decurs din plata profesorilor care țineau orele în locul colegilor ple-cați în Kazakh-stan, am solicitat noului rector de la Aktau să avem o nouă negociere pentru anul II de studii, în data de 3 iunie 2013. Intenția noastră era să dis-cutăm dacă bugetul alocat filialei poate crește, altfel UMC devenea puțin inte-resată de proiect. Întâlnirea nu s-a produs încă, motiv pentru care suntem nevoiți să sus-pendăm cei 100 de studenți ai noștri anul II de la Uni-versitatea din Aktau. Și, cu acordul Se-natului UMC am transferat cifra de școlarizare din Kazakhstan și am alocat-o studenților nigerieni, care vor veni în momentul în care vor obține viza. Nu are nicio legătură acest contract care nu se mai derulează cu așa-zisele fapte de corupție semnalate la universitate. Prejudiciul de imagine care ne-a fost creat este unul mare, pe care noi nu l-am dorit”. Întrucât studenții de la Universitatea din Aktau nu au susținut examenele la engleză, nu li s-a putut încheia situația școlară. „Am anunțat Ministerul Educației că programul lor de studiu este între-rupt și vom înștiința ambasadele României și Kazakhstanului despre această situație, până în momentul în care conducerea uni-versității va accepta o discuție pe marginea acestui contract”.Să sperăm că nu se va întâmpla la fel și cu studenții nigerieni, care cel mai probabil vor ajunge la UMC peste două sau trei săptămâni.