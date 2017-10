Democraţia, în competiţie internaţională pe YouTube

Democrația, în competiție internațională pe YouTube

Ştire online publicată Luni, 20 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner din cadrul Universității „Ovidius” va organiza, miercuri, 22 octombrie, ora 12, o videoconferință cu scopul promovării concursului internațional video online „Democracy Video Challenge”. Concursul a fost lansat de Centrul Cultural American pe 15 octombrie și se adresează cetățenilor din întreaga lume cu vârsta minimă de 18 ani, care sunt invitați să creeze un film documentar, de ficțiune, animație, musical, acțiune, pornind de la ideea „Democrația este…”. Filmul trebuie să fie în engleză, sau subtitrat în această limbă și nu trebuie să depășească 3 minute. Cei care vor realiza un astfel de film trebuie să îl încarce pe YouTube la www.youtube.com/democracychallenge până pe 31 ianuarie 2009. Un juriu independent din SUA va selecta un număr de 21 de finaliști în perioada 1 aprilie - 15 mai 2009 (câte trei din fiecare dintre regiunile Europa și Eurasia, Africa Sub-Sahariană, Orientul Mijlociu/Africa de Nord, Asia de Sud și Centrală, Asia de Est/Pacific, Emisfera Vestică și trei anonimi). Semifinaliștii concursului vor fi selecționați în perioada februarie - martie 2009, iar pu-blicul larg va decide prin vot on-line șapte câștigători în perioada 15 mai - 15 iunie 2009. Câștigătorii vor fi premiați, în octombrie, cu o vizită în S.U.A., plătită integral de către organizatori, și vor participa la spectacole de gală la Hollywood, New York și Washington D.C., găzduite de Directors Guild of America și Motion Picture Association of America, vor lua contact cu producători și cu industria de film și televiziune americană și vor avea prilejul să întâlnească profesioniști din lumea filmului, experți media, susținători ai democrației și re-prezentanți ai Guvernului American. Informații suplimentare despre competiție pot fi obținute accesând site-ul http://bucharest. usembassy.gov/democracy/ sau contactând American Corner (Campusul Universității „Ovidius”), la numărul de telefon 0241 - 511.193.