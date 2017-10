Demis Roussos revine în România

După o pauză de un an, Demis Roussos revine pe 5 decembrie pe scena Sălii Palatului din București pentru a aduce bucurie, împlinire și voie bună tuturor fanilor săi din România și nu numai.Legătura lui Demis cu România este una cu totul specială și datează de mulți ani. Puțină lume știe că fosta soție a lui Demis a fost româncă, astfel că, pentru îndrăgitul interpret, Bucureștiul reprezintă o a două casă, unde revine de fiecare dată cu mare plăcere.Anul acesta, pe 5 decembrie, la Sala Palatului, Demis va încânta publicul cu piese specifice sărbătorilor de iarnă, colinde, dar și piese ca: „Ave Maria” „White Christmas”, „Silent night”, „Amazing Grace”! Din playlist nu vor lipsi celebrele sale hituri:„Dinata Dinata”, „Goodbye my love goodbye!” sau „My friend the wind” !