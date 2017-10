Demersuri disperate pentru salvarea Bibliotecii Judeţene

Demersuri disperate pentru salvarea Bibliotecii Județene

În luna decembrie a anului trecut, bibliotecarul Ionel Alexe scria o petiție pe care o lansa în mediul online, intitulată „Protest împotriva desconsiderării arătate Bibliotecii Județene «Ioan N. Roman» Constanța și angajaților ei de către Consiliul Județean Constanța”. Într-o lună de existență în planul virtual, petiția a fost semnată de 978 de persoane din toată țara, interesate de situația instituției de cultură constănțene. Săptămâna aceasta, Ionel Alexe a închis petiția și a trimis-o către Consiliul Județean, alături de alte două apeluri semnate de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și de Asociația Bibliotecarilor din România, care își exprimă îngrijorarea cu privire la situația dificilă cu care se confruntă Biblioteca Județeană Constanța. Reamintim că, în urma disponibilizărilor de anul trecut, din cei 104 angajați ai instituției au rămas doar 50, dintre care doar 39 au funcția de bibliotecar. De asemenea, angajații Bibliotecii Județene s-au aflat în șomaj tehnic prin rotație, în intervalele cuprinse între 1 mai - 15 iunie și 1 august - 15 septembrie 2010. Ca și în cazul altor instituții de cultură din oraș, Biblioteca Județeană a avut de suferit de pe urma întârzierilor salariale, angajații primindu-și salariile pe octombrie și noiembrie abia în ultima lună a anului. Pe luna decembrie însă ei nu au fost remunerați deocamdată, așa cum ne-a spus bibliotecarul Ionel Alexe, cel care, în urmă cu câteva săptămâni, a avut curajul de a face un apel public prin care trăgea un semnal de alarmă referitor la starea Bibliotecii Județene. „Fondatorii i-au urat să ajungă o «academie dobrogeană», dar binecuvântarea lor a fost uitată și, astăzi, acest frumos organism, Biblioteca Județeană «Ioan N. Roman» Constanța, își pierde suflul. Răul care-i stoarce vlaga este implacabil. Numele lui? Desconsiderarea. Desconsiderare arătată chiar de urmașii celor ce i-au dat viață și, în scripte, cei care ar trebui să-i sprijine avântul: Consiliul Județean Constanța”, arată Ionel Alexe, în petiția care încă poate fi consultată pe internet. Atitudinea umilă dăunează grav democrației Bibliotecarul subliniază, în același timp, că prin inițiativa sa a încercat să găsească o cale de a arăta adeziunea comunității la o idee. „Acțiunea mea nu a fost în niciun fel motivată de vreun interes meschin, de vreun calcul perfid care să vizeze subminarea autorității cuiva, așa cum mi s-a reproșat in bibliotecă. Pur și simplu, situația noastră era (și este) mizerabilă, demnitatea noastră era dărâmată, iar indignarea într-o astfel de situație e, pentru mine cel puțin, o atitudine mai mult decât naturală, e igienică. Petiția mea nu este un front de luptă, dar e o cale de a arăta adeziunea comunității la o idee. Iar semnatarii ei, cei aproape 1000 de oameni, personalități sau oameni obișnuiți, din Constanța, din țară sau din străinătate, reprezintă doar creștetul ghețarului susținătorilor bibliotecii”. Ionel Alexe își mai exprimă certitudinea conform căreia vinovați pentru nivelul la care a ajuns Biblioteca Județeană sunt ordonatorul de credite, dar și atitudinea conducerii bibliotecii. „Culpa principală pentru situația vrednică de plâns a bibliotecii (și pe cale de consecință a comunității) este, desigur, în dreptul ordonatorului de credite. Dar atitudinea conducerii bibliotecii este, după mine, parte a vinovăției. Când nu te opui la nedreptate și ticăloșie într-o țară liberă, când alegi să trăiești după legea servituții în democrație, nu ești nevinovat pentru nenorocirea ce urmează. Față de conducerea CJC, direcțiunea bibliotecii a arătat umilință, față de comunitate și presă a preferat să edulcoreze situația, iar față de angajați a fost ambiguă, ușor ipocrită și chiar răutăcioasă. Nu știu motivele, dar faptele sunt dincolo de dubii”, susține Ionel Alexe. Am încercat să luăm punctul de vedere al dr. Liliana Lazia, directorul Bibliotecii Județene, cu privire la declarațiile lui Ionel Alexe, însă aceasta nu a putut fi contactată. Sprijin extern Doina Popa, președintele ANBPR, susține, în scrisoarea deschisă către Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța: „Prin prezentul APEL vă solicitam să acționați cu prioritate pentru revigorarea materială și morală a Bibliotecii Județene «I. N. Roman», recunoscând slujitorilor ei întreaga utilitate social-culturală a muncii lor și redând numeroșilor utilizatori ai serviciilor de bibliotecă deplina încredere în politicile dumneavoastră culturale, dedicate largului drept la informare, lectură, educație și recreere prin bibliotecă”. Și Asociația Bibliotecarilor din România face un apel la „bunăvoința” Consiliului Județean, încercând să determine autoritățile constănțene să țină cont de nevoile instituției de cultură: „Conform Anexei nr. 1 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, pentru încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor județene se prevede existența unui post de bibliotecar sau alt post de specialitate la 5 000-7 000 de locuitori ai județului. La populația de 720.303 locuitori a județului Constanța, rezultă un minim de 102 și un maxim de 149 posturi de specialitate, la care se adaugă funcțiile de conducere. În aceste condiții, este de netolerat faptul că, în urma aplicării fără discernământ a prevederilor OUG 63/2010, Bibliotecii Județene „I. N. Roman” din Constanța i s-a redus schema de personal cu mai mult de 50%, ea funcționând în prezent cu doar 39 de posturi.La toate acestea s-au adăugat întârzierile înregistrate la plata salariilor bibliotecarilor aflați (încă) în funcție. Ne exprimăm speranța ca, în anul care tocmai a început, situația intolerabilă din 2010 nu se va mai repeta, iar Consiliul Județean Constanța va aloca fonduri financiare care să permită Bibliotecii Județene «Ioan N. Roman» să-și dezvolte fondurile de publicații prin noi achiziții, să ofere noi servicii utilizatorilor, să respecte indicatorii de personal și activitate prevăzuți de Legea bibliotecilor, astfel încât să-și recupereze rolul și însemnătatea pe care le are în comunitatea locală, în societatea românească, în sistemul național al bibliotecilor”. Deși nu se știe dacă destinatarii scrisorilor deschise și ai petiției vor ține cont de apelul reprezentanților Bibliotecii Județene Constanța și al instituțiilor care le sprijină demersul, Ionel Alexe își exprimă speranța că va găsi înțelegere la Consiliul Județean: „Mă aștept să se ia în calcul rezolvarea situației noastre, care e încă mizerabilă, și să se aloce fonduri pentru salarii, achiziții și reparații”. *** „Disprețul autorităților publice locale față de cea mai mare bibliotecă publică din județul Constanța este un rău imens. Consecința lui primă este degradarea bibliotecii. Nu prin raportare la un referențial subiectiv și, de aceea, discutabil, ci la ceea ce Parlamentul acestei țări a hotărât că este normalitate în domeniul bibliotecilor fie ele publice sau de alt tip: legea bibliotecilor, în vigoare din 2002. Dar în linie dreaptă urmează neîmplinirea nevoilor de informare ale cetățenilor, sărăcirea și înjosirea bibliotecarilor, decăderea culturală a Constanței, scăderea sistemului ei de învățământ (sistem ce cuprinde 25 de licee, 6 universități cu 27 de facultăți, aproximativ 80.000 de studenți și cam tot atâția elevi, circa 5500 de profesori în universitar și preuniversitar), creditarea ignoranței și uitării, compromiterea dezvoltării intelectuale a comunității. Protestăm împotriva atitudinii Consiliului Județean Constanța de desconsiderare a Bibliotecii Județene «Ioan N. Roman» Constanța și a angajaților ei. Solicităm Consiliului Județean Constanța alocarea de fonduri financiare care să permită Bibliotecii Județene să respecte indicatorii de personal și activitate prevăzuți de legea bibliotecilor, încât să-și recupereze rolul și demnitatea în colectivitatea locală, în societatea românească, în sistemul național al bibliotecilor”. (Petiția poate fi consultată accesând linkul http://www.petitieonline.ro/petitie/protest_impotriva_desconsiderarii_aratate_bibliotecii_judetene_ioan_n_roman_constanta_si_angajatilor_ei_de_catre_consiliul_judetean_constanta-p48257053.html)