Delta Music School sărbătoreşte primul an de activitate

Delta Music School sărbătorește primul an de activitate

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, de la ora 20:30, echipa de profesori ai Delta Music School, alături de partenerii de la White Nights Studio, așteaptă constănțenii în Clubul Phoenix pentru a sărbători primul an de activitate. Elevii școlii vor urca pe scenă împreună cu profesorii lor și vor arăta că muzica se face cu pasiune, dar fără studiu intens nu poți „crește”.Giulia Curt și Ana Maria Nicula vor cânta sub îndrumarea profesorului de canto Iolanda Clenciu. Profesorul de chitară Cosmin Culea își va susține doi dintre viitorii chitariști: Cristian Robert și Andrei Bosinceanu, iar Marius Chirilă va cânta împreună cu Cosmin Enache. Profesor de tobe Ionuț Micu va performa împreună cu micii toboșari Tudor Bondoc și Andrei Preda, dar și alături de cele două fete talentate Catinca Hanțiu și Irina Mușat.Și pentru că la White Nights Studio se repetă din greu, coordonatorul studioului, Alexandru Deleanu, va aduce pe scenă cinci trupe care „cresc” acolo și care au început să fie cunoscute pe scena constănțeană a rockului: Venus Flytrap, Astral Ofidian, Unablekain, Cardinal și Hit The Apex. Intrarea este liberă.