Delfinariul s-a modernizat! Ce surprize li se pregătesc copiilor

Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Adrian Bîlbă, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber“, că ne mai despart doar câteva ore de așteptata inaugurare a modernului Delfinariu constănțean, care, cu puțin noroc, ar fi putut constitui o mega-surpriză oferită copiilor chiar de 1 iunie.În urma unei investiții de 12.926.646 de lei - din care opt milioane reprezintă contribuția proprie a beneficiarului, patru milioane fiind asistența financiară nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regionale, iar restul sumei de la bugetul național -, Delfinariul constănțean a fost extins, prin transformarea bazinului descoperit, care era utilizat doar vara, într-o arenă acoperită, care poate funcționa tot timpul anului.De la 600 de locuri, capacitatea s-a mărit la 1.300 de locuri, arena fiind acoperită cu 1.720 mp de panouri, dar și cu porțiuni din învelitoare vitrată, care să permită iluminarea naturală, noua construcție fiind prevăzută și cu un lift pentru persoanele cu dizabilități.Au fost, de asemenea, extinse, spațiile de expunere de sub gradene, s-au amenajat noi grupuri sanitare și un spațiu de acces pentru public, în suprafață totală de 734 de metri pătrați. Au fost gândite și două spații de expunere destinate expozițiilor și funcționării unor mici spații comer-ciale, în care vor fi vândute alimente și băuturi răcoritoare, pliante, cărți, jucării tematice sau suveniruri.Noua construcție, după cum pot vedea cei interesați în filmările dese postate pe pagina de… socializare a Delfinariului, are prevăzut un bazin principal de 1.200 de metri cubi legat printr-un coridor liber, pentru prima dată în istoria acestei construcții, de un alt bazin, mai mic, de 180 metri cubi.„Până sâmbătă, sper să-i dăm drumul!“Ieri, directorul complexului, Adrian Bîlbă, încerca să găsească o soluție la neașteptata defecțiune tehnică intervenită în momentul în care s-a dat drumul la umplerea bazinului.„Am întâmpinat o problemă tehnică, la o lucrare care pierde apă, pe un traseu și caut soluții să o rezolvăm până sâmbătă. Am umplut aproape tot bazinul cu apă până la geamuri și am chemat o grămadă de specialiști să vedem dacă vom efectua reparația cu apă în bazin. Mi-am dorit și eu să le fac o surpriză copiilor de 1 iunie, dar, din păcate, nu s-a putut. Poate până mâine (n.r. - astăzi) am o soluție”, afirma șeful CMSN.v v vPână atunci, însă, astăzi sunt prevăzute foarte multe vizite ale copiilor programați cu prilejul Zilei Copilului.