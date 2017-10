Delegaţie din Shanghai, la Universitatea "Andrei Şaguna"

Delegație din Shanghai, la Universitatea "Andrei Șaguna"

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La începutul acestei săptămâni, Universitatea „Andrei Șaguna” a fost gazda unei delegații a Districtului Fengxian Shanghai condusă de Chen Hongfan, președintele Comitetului Politic al Districtului Fengxian.Este prima vizită oficială după semnarea acordurilor de înfrățire a orașului Techirghiol cu districtul Fengxian și a comunei Cumpăna cu orașul Zhuanghang, localitate de elită a districtului, acorduri inițiate de Universitatea „Andrei Șaguna” și realizate cu sprijinul Consulatului General al Chinei la Constanța.Scopul întâlnirii la care au participat, alături de conducerea Universității și a Asociației de Prietenie cu China, Consulul General al Republicii China la Constanța și primarul orașului Techirghiol, a fost acela de a găsi căi de dezvoltare a protocolului încheiat în 2014, prin crearea unor programe comune pentru studenți și tineri. Au fost discutate posibilitățile de extindere a colaborării în domeniile tehnologiei, culturii, cercetării, educației, sportului, turismului și sănătății.Partea chineză a agreat trimiterea, în luna mai 2017, a unui grup de studenți, pentru un program de formare de scurtă durată, la Universitatea „Andrei Șaguna”. Până atunci, în luna septembrie a acestui an, un grup de elevi din Techirghiol va participa la Festivalul Internațional al Tinerilor din Fengxian.Delegația chineză, formată din opt persoane cu funcții de răspundere în conducerea districtului Fengxian, a vizitat universitatea și a fost încântată de conexiunea directă pe care Biblioteca Virtuală a Universității „Andrei Șaguna” o are cu Biblioteca Shanghai, în cadrul proiectului internațional „Window of Shanghai”.