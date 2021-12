Delegație a Facultății de Educație Fizică, prezentă în Belgia, la o conferinţă pe teme de inovare în sport

„Datorită implicării active pe care Facultatea de Educație Fizică și Sport a avut-o, în ultima vreme, în diferite proiecte internaționale, am avut oportunitatea de a ne face cunoscute rezultatele pe care le-am obținut, în cadrul sesiunilor dedicate şi odată cu lansarea noului apel la propunerile de proiecte finanțate în 2022 prin Programul Erasmus Plus, am creionat idei pentru perioada imediat următoare”, a declarat prof. univ. dr. Alin Larion.





Participarea Universității „Ovidius” la eveniment a fost realizată cu sprijinul proiectului OPEN AIR SPORT, cod 613542-EPP-1-2019-1-BE-SPO-SSCP, finanţat cu 59.500 EUR prin Programul Erasmus Plus, pentru promovarea activităţilor sportive desfăşurate în aer liber, în medii naturale, fără echipamente şi fără o infrastructură costisitoare, accesibile tuturor. De asemenea, proiectul îşi propune să creeze conexiuni între cultura locală şi activităţile sportive, cu ajutorul municipalităţilor, stimulând astfel dezvoltarea locală şi turismul.





Proiectul OPEN AIR SPORT este implementat în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2021 în cadrul unui consorţiu format din patru organizații, al cărui lider este European Platform for Sport Innovation (Belgia). Ceilalţi parteneri instituționali sunt: Universitatea Ovidius din Constanţa (România), European Culture and Sport Organization (Italia) și SPORTCAMP SA (Grecia). Din delegaţia Universității „Ovidius” au făcut parte prof. univ. dr. Alin Larion, conf. univ. dr. Antoanela Oltean și conf. univ. dr. Cristian Popa, de la Facultatea de educație fizică și sport.





După cum informează prof. univ. dr. Alin Larion, la eveniment a participat și o delegaţie a Universităţii „Ovidius” din Constanța. Pe durata evenimentului, găzduit de circuitul de la Spa-Francorchamps, delegația universității constănțene a participat la mese rotunde și sesiuni de machmaking, ce au avut ca rezultat crearea noilor premise pentru dezvoltarea de proiecte transfrontaliere.