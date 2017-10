"Defilare" de 23 August. Cum au ajuns românii să-l regrete pe nea Nicu

23 August are o semnificație aparte în istoria românilor. La acea dată, în anul 1944, România a întors armele împotriva Germaniei hitleriste și s-a alăturat Aliaților, o decizie care, la finele celui de-Al Doilea Război Mondial, avea să ducă țara noastră pe un alt făgaș mult hulit, dar regretat, astăzi, de mulți.Poate părea paradoxal, dar, dacă faci un studiu de caz nu numai în mediul rural sau în micile orașe, ci și în principalele municipii ale țării, vei avea o surpriză: la aproape 28 de ani de la căderea comunismului, românii îl regretă tot mai mult pe nea Nicu. Nu atât persoana în sine, cât modul de viață (în special din anii 70) și ritmul accelerat al dezvoltării și al luării deciziei în acest sens.Discutam pe acest subiect, mai zilele trecute, cu un bun prieten, trecut de vârsta de 70 de ani. Om cu școală multă, interlocutorul meu a abordat problema într-o modalitate care m-a pus pe gânduri:„Fii foarte atent la ceea ce îți povestesc acum. Eram tânăr profesor în anii 70, am primit o locuință într-un oraș aflat în plină dezvoltare, aveam un statut de care eram foarte mândru. Creșteam copiii, făceam concedii în stațiunile din țară, ne permiteam să ne cumpărăm cele trebuincioase în casă. Trăiam într-un oraș curat, aerisit, plin de parcuri, de verdeață, cu o linie arhitectonică bine gândită. Lumea era relaxată. Nu mă interesau activitățile politice, eram un simplu membru PCR, ca marea majoritate a populației de altfel, și participam cu școala la defilări sau la muncile agricole. În rest, nu mă interesa partidul, nici conducătorii, nici dizidenții. Eram un om simplu, care trăia decent pe acele coordonate. După Revoluția din 1989, lucrurile s-au schimbat radical. În rău! Am mai predat câțiva ani, dar nici nu vreau să îmi mai aduc aminte de acea activitate. Școala românească a decăzut rapid, elevii nu mai erau cei pe care îi învățam carte în anii 70-80, statutul de profesor n-a mai însemnat nimic. Am ieșit din sistem cu o pensie de mizerie, iar dacă nu aș avea sprijinul copiilor, nu m-aș putea descurca. Privesc la televizor și mă intrigă modul în care sunt cheltuiți banii publici, inechitățile, cum de unii au salarii și chiar pensii de zeci de mii de lei, fără mari merite, iar alții, care au muncit o viață întreagă, trăiesc sub limita sărăciei. Și atunci, care sistem este de hulit?”.La această întrebare, am preferat să nu răspund. Trebuie să recunoaștem că sistemul comunist a avut și părțile sale bune, asupra cărora actualii conducători ar trebui să reflecteze. Și le dau un singur exemplu: ritmul accelerat de luare a deciziei, în special la capitolul infrastructură. Pe vremea lui Ceaușescu, în 2-3 ani, se făceau cartiere întregi, spitale, școli, poduri și șosele. Acum, cu procedurile lui pește-prăjit, cu licitații și contestații, în 5-6 ani se fac doar cârpeli, nu mai vorbesc despre investiții la nivel macro.Nu mai defilăm de 23 August, ne uităm ce mai avem prin conturi și ne facem planuri (individuale) pentru ziua de mâine!