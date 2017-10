DECIZIE ISTORICĂ. SE SCHIMBĂ RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU"

Ştire online publicată Duminică, 09 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Capii Bisericii au decis ca rugăciunea ”Tatăl Nostru” să fie modificată în 2018.Inițial modificările erau programate pentru data de 3 decembrie 2017, dar au fost amânate pentru anul 2018. Conferința episcopală elvețiană a acceptat să amâne modificarea rugăciunii ”Tatăl Nostru” pentru sărbătoarea Paștelui din 2018, pentru că este ”esențial să ne rugăm împreună”.La încheierea adunării plenare care a avut loc la sfârșitul lunii mai la abația din Einsiedeln, episcopatul catolic elvețian a anunțat introducerea în Elveția romandă a unei modificări a traducerii curente din textul original grec a rugăciunii ”Tatăl Nostru”. Astfel, a aderat la alegerea făcută în 2013 de Biserica din Franța și din celelalte țări francofone.Formularea "Et ne nous soumets pas à la tentation" devine "Et ne nous laisse pas entrer en tentation". În traducerea noastră, cea de-a șasea invocație din rugăciunea domnească "Și nu ne duce pe noi în ispită" este înlocuită cu "Și nu lăsa să intrăm în ispită".Scriitorul, memorialistul și publicistul Dan Ciachir a explicat, pentru DCNews, că ”este o nuanță, pentru că nu ne duce Dumnezeu în ispită. Sunt discuții și asupra versiunii românești, pentru că nu ne poate ispiti Dumnezeu. E pentru precizie și cred că e binevenit lucrul acesta pentru o înțelegere mai apropiată. Sunt șapte rugăciuni scurte care alcătuiesc ”Tatăl Nostru”: Sfințească-se numele Tău/ Vie împărățita Ta/ Facă-se voia Ta/Precum în cer așa și pe Pământ. Și aici e ”Să vină împărăția Ta”, pentru că unii cred că înseamnă că este vie. Pâinea noastră cea de toate zilele/ Dă-ne-o nouă astăzi/ Și ne iartă nouă greșelile noastre/ Precum și noi iertăm greșiților noștri/ Și nu ne duce pe noi în ispită/ Și ne izbăvește de cel rău. La noi aici unii spun ”cel viclean”, dar viclenia este parte din răutate, întregul e răutate. E o problemă care s-a discutat și l-a noi. Ideea este ”nu ne lăsa să ne ducem in ispită”. Nu alterează cu nimic, ci precizează. Și-n limba română sunt ambiguități, pentru că e limba veche, care nu se mai folosește. Este o precizie mai mare asupra acestei rugăciuni capitale, principala rugăciune a creștinilor, predată însuși de Iisus Hristos”.