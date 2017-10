DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ A ISJ Constanţa. LICEELE AFISEAZA REZULTATELE LA BAC MAINE DIMINEATA

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ A ISJ Constanța. LICEELE AFISEAZA REZULTATELE LA BAC MAINE DIMINEATA

Din cauza unor erori descoperite la introducerea notelor in sistem, inspectorul general Raducu Popescu a decis sa verifice corectitudinea datelor primite, pentru a nu induce in eroare elevii. Asadar, afisarea rezultatelor in cele 21 de centre de examen se va face maine dimineata.