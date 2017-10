Decebal Făgădău, de vorbă cu sindicaliştii din învăţământ

4

Ancheta ISJ

Motivele ptr ca directorul Stan de la Dan Barbilian sa fie demis sunt foarte clare, desi poate unele nu sunt palpabile si nu apar in metodologii sau legea educatiei! Ca sa nu mai lungim vorba, dl.primar ar putea si ar trebui sa se implice si sa ceara ISJ C-ta sa faca o ancheta serioasa, iar Sindicatul ar trebui sa sustina cererea primarului, mai ales ca s-a manifestat in nenumarate randuri spunand ca directorii si inspectorii nu sunt DUMNEZEU PE PAMANT! Nicaieri in lumea asta, nu doar la sc.28! Asadar, astep[tam ca Inspectorul general, Zoia Bucovala sa dispuna URGENT, nu la Pastele Cailor, aplicarea chestionarelor cu DA sau NU referitoare la demiterea directoarei stan, atat cadrelor didactice cat si parintilor si elevilor, chestionare care sa fie aplicate in prezenta unei comisii ISJ+SINDICAT+REPREZENTANTI AI AUTORITATILOR LOCALE!