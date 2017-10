"Decât salariu de necalificat, mai bine vând chiloţi în mall"

Tragedia profesorilor constănțeni:

"Decât salariu de necalificat, mai bine vând chiloți în mall"

Cu doar două zile înainte de începerea anului școlar, în statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța încă mai există catedre neocupate, semn că elevii vor avea din nou parte de… substitute pe post de profesori la anumite materii.Ieri, în aula mică a Liceului Teoretic „Ovidius”, am asistat la o adevărată „vale a plângerii”. Oameni în toată firea își frângeau degetele în fața unui panou pe care erau afișate fracțiuni de catedre din care trebuiau să-și alcătuiască o normă de cel puțin 18 ore - în cazul profesorilor, 20 de ore - în cazul învățătorilor și 25 de ore - în cazul educatorilor. Și dacă în ultimele două situații nu ar constitui o problemă, important este să existe catedre pliate pe dorințe, la profesori, aveam să asistăm la adevărate drame.Spre exemplu, la franceză, o candidată nu a reușit să întrunească cele 18 ore care să-i permită să susțină Definitivatul, pentru că nu a găsit decât două posturi la Corbu și Săcele care totalizau - culmea! - 17 ore: „Mă duc acasă să-mi plâng ghinionul, pentru că iar pierd un an și nu pot să-mi susțin Definitivatul!”.Puțin mai norocoasă, o absolventă de Afaceri internaționale la Universitatea „Ovidius”, promoția 2011, de loc din Ostrov, care a reușit să ocupe, ca necalificat, o catedră de franceză chiar în localitate, ne mărturisea: „Am stat cu niște emoții groaznice. Știu că este o pensionară, de franceză, din Năvodari, care ar fi intenționat să facă naveta la Ostrov. Eu speram că pot lua și câteva ore suplimentare, pentru că am, ca necalificat, un salariu de 777 lei, la fel ca o femeie de serviciu. Și administratorul are mai mult decât mine, că mai bagă un lemn în foc. Pe mine nu mă deranjează postura de necalificat, cu toate că sunt calificați care iau nota 5 la concurs și țin nasul pe sus, iar eu am luat 9,20 la scris și 9 la oral. Anul trecut, am predat la Ostrov și ore suplimentare și am reușit să ajung la un salariu de 920 lei. Dar sincer vă spun că am luat și ore de dirigenție, chiar dacă nu mi-au fost plătite în final, pentru că mi-au intrat la suflet copiii. Anul acesta, am intrat prima la Facultatea de Litere, la fără taxă, tot de dragul de a rămâne în învățământ”, a conchis tânăra.Nu la fel de tânără, absolventă a facultății în 1994, o profesoară de germană a fost obligată să-și alcătuiască o catedră din trei fracții, respectiv opt ore la Școala nr. 11 din Constanța, alte opt ore la Liceul „Decebal” și încă trei ore la liceul din Cumpăna. L-am întrebat pe prof. Marius Liviu Petre, inspector Resurse Umane, ce se întâmplă în cazul în care se va ajunge la suprapunerea orelor. „La întocmirea orarului, directorul trebuie să țină cont și de posibilitatea respectivului profesor de a-și susține toate orele. Uneori, am luat legătura între noi directorii, pentru a ne pune de acord, atâta timp cât și profesorul nu exagerează cu pretențiile”, ne-a lămurit prof. Petre.La ieșirea din liceu, una dintre profesoare își împărtășea colegelor oful de a nu fi reușit să găsească anul acesta catedră. „La anul, trebuie să o iau de la capăt, chiar dacă am atâția ani vechime în învățământ. An de an depunem dosare peste dosare, care rămân la ISJ, ca la anul să ni se ceară alte hârtii, de parcă nu am trăi în secolul XXI, cu smart-phone și tabletă. Și decât să merg necalificată pentru 700 de lei, mai bine vând chiloți în mall pentru 1.200 lei, cât aș primi salariul de profesor calificat!”, și-a încheiat păsul candidata.Cert este că solicitări și discuții au fost destul de multe, ieri, din moment ce candidații care vizau posturi de matematică-informatică, fizică, chimie sau biologie au ajuns să stea față-n față cu… oferta abia la ora 15,30, în loc de ora 12, cum fuseseră programați.