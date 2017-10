Decât licenţiat şomer, mai bine meşter pe şantier!

1

Tineret,mergeti unde va e mai bine!

Este bine ca in scolile profesionale sa se puna si accentual pe limba engleze,patru ca absolventii sa se descurce mai bine in strainatate,unde la preturile europene ca la noi,vor avea salarii normale,ca la ei. Despre Daewoo,stie toata lumea cat sunt cei de acolo de ,,binevoitori''. Vor sclavi pe care sa-i stoarca si sa-i arunce cand se nimereste,ei nu considera personalul romanesc ca fiind uman,nu au nici o farama de respect pentru romani in general ,iar sefii romanesti de acolo sunt zero barat, ori cel nult slugoi josnici,fara pic de demnitate. Tinerii trebuiesc indrumati sa-si faca o viata mai buna,nu sa se sacrifice pentru orice jigodii aiurea,ca e mare pacat.