Decanul Facultăţii de Arte, Daniela Vitcu, acuzat de un fost student că nu l-a plătit pentru prestaţiile artistice

Tânărul povesteşte că, pe vremea când era student în anul al doilea la specializarea Artele spectacolului - Actorie, a fost cooptat să participe la proiectul „Festivalul Iernii 2019”, ce urma să se desfăşoare în Parcul Tăbăcăriei - Țara Piticilor. El spune că în cadrul evenimentului menționat nu i s-a întocmit nici un contract pentru prestațiile artistice susținute pe scena acestuia. De fapt, susţine el, în acea perioadă a avut un contract de prestări servicii artistice, doar pentru animator- mascotă căţel, contract încheiat cu Asociația Culturală pentru Copii și Tineret „Art Theatre”, dar nu și pentru prestațiile artistice din spectacolul muzical „Lumea poveștilor”, realizat de către facultate, în regia prof. Daniela Vitcu, pe un text de Carmen Aldea Vlad.







„În acest spectacol mi-a fost folosită înregistrarea vocii pentru momentul cocoșului din povestea «Punguța cu doi bani», dar și imaginea în rolul împăratului, din povestea «Ilenei Cosânzeana». Pe lângă acest spectacol, am mai făcut parte din distribuția spectacolului pentru copii «Crăciunul Jucăriilor» și am participat la foarte multe intervenții ale trupei de dans. Aceste intervenții au avut rolul de a acoperi lacunele din programul artistic, aproape zilnic. În urma discuțiilor recente cu organizatorul evenimentului, în acte asist. univ. drd. Daniela Cojan, în fapt prof. univ. dr. Daniela Vitcu și apropiații, mi s-a transmis telefonic, faptul că în onorariul primit pe baza contractului mai sus menționat au fost incluse și onorariile spectacolelor în care am performat, lucru complet neadevărat, căci de la începutul proiectului, în timpul, chiar și după, am fost anunțat asupra situației și mi s-a promis un contract ulterior pentru spectacolele neremunerate. Eu am de recuperat de la ei suma de 1.500 lei. Pe această cale, apelez la alte persoane care au fost prejudiciate în situații similare să vorbească, să sesizeze, și să nu se mai ascundă de frica presiunilor făcute asupra lor de cei mai sus numiți”, precizează tânărul.





Contactată în legătură cu această problemă, prof. univ. dr. Daniela Vitcu a declarat că nu înţelege de ce există acest atac la adresa ei şi că a contactat deja un avocat. „În primul rând, vreau să vă spun că eu nu m-am ocupat de proiectul în care a fost implicat Alexandru Agafiţei. Mai mult decât atât, atunci chiar i-am ajutat şi am împrumutat eu, personal, bani pentru ei, pentru că nu intraseră în cont banii de la primărie, pentru a-i plăti. M-am gândit că se apropie Crăciunul şi să aibă copiii bani în buzunare. În prezent, el este singurul care reclamă acest lucru şi bănuiesc că este cineva în spatele lui, pentru că altfel nu îmi explic de ce ar face aşa ceva. Eu nu am greşit cu absolut nimic, ci doar am făcut proiecte din care tinerii să fie plătiţi. Am întrebat şi la asociaţia organizatoare şi pe coordonatorul de proiect şi am aflat că a fost plătit. Am întrebat chiar şi contabila, care mi-a spus că toate plăţile sunt făcute, ale tuturor colaboratorilor. Nici măcar nu a fost studentul meu. Am colaborat de câteva ori, a jucat în diferite spectacole. Ba, mai mult decât atât, de-a lungul timpului, ei au avut contracte şi la Călăraşi, pe bani, la Bucureşti, la fel, unde au fost plătiţi. Deci, nici un motiv să fie nemulţumit. Cert este că acuzaţiile la adresa mea sunt extrem de grave”, a subliniat decanul.





Deşi au trecut 2-3 ani de la spectacolele cu pricina, absolventul şi-a făcut curaj abia acum să vorbească, susţinând că i-a fost frică să întrebe la acel moment profesorii ori organizatorii evenimentului, despre onorariile restante ce-i reveneau, el primind numai o parte din banii cuveniţi. „Mi-a fost frică pentru eventualele presiuni asupra mea, care mi-ar fi putut periclita parcursul universitar”, a afirmat el.