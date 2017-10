Decanii suspendaţi de la "Ovidius" nu renunţă la funcţii:"Acuzaţiile nu sunt adevărate"

Decanii suspendați de la "Ovidius" nu renunță la funcții:"Acuzațiile nu sunt adevărate"

Zilele acestea, conducerea Universității „Ovidius“ trebuie să comunice decizia cu privire la suspendarea din funcție a celor trei decani: prof. dr. Liliana Panaitescu - de la Științe ale Naturii, conf. univ. dr. Mihaela Fulea - de la Litere, și prof. univ. dr. Rodica Sârbu - de la Farmacie.Ieri, la Tribunalul Constanța a avut loc prima înfățișare în dosarul 5399/118/2014, în care conf. univ. dr. Mihaela Fulea solicită suspendarea executării actului administrativ de anulare a deciziei 230/10.07.2014 a Universității „Ovidius”. Am încercat să aflăm atât de la reclamanta Fulea, cât și de la juristul Loredana Dan care a fost motivul respingerii cererii de către Tribunal, dar din păcate niciuna nu a fost de găsit.În schimb, prof. dr. Liliana Panaitescu a declarat pentru „Cuget Liber” că, deocamdată, nu a acționat în instanță măsura Universității, dar și-a angajat un avocat cu care s-a consultat în privința deciziilor pe care ar urma să le ia. „Până la acest moment, am străbătut calea legală pentru a demonstra că nu e nimic adevărat din acuzațiile ce mi se aduc în petițiile semnate de colegii mei. Regret să constat că au existat colegi care să afirme că i-aș fi «terorizat» și să aducă în sprijinul lor acuze total puerile”, a afirmat prof. Panaitescu, continuând să ne povestească faptele. De asemenea, s-a arătat contrariată de răspunsul primit din partea rectorului atunci când a întrebat de ce a fost suspendată, iar dr. Sorin Ruginăi-a spus ceea ce de altfel a declarat și presei, cităm: „Suspendarea celor trei decani s-a făcut pentru buna desfășurare a admiterii din acest an, pe baza sesizărilor făcute de la colegi și a celor semnalate de Corpul de control în raport”. Prof. Panaitescu ne-a explicat că la această sesiune de admitere nu a fost membru al niciunei comisii, fie ea centrală, tehnică sau de concurs, pentru că băiatul dânsei s-a aflat în Bacalaureat și nu a vrut să existe nicio umbră de suspiciune.Cât despre faptul că a fost simpatizantă a prof. univ. dr. Doina Catrinoiu în campania electorală, iar acum ar primi „răsplata”, prof. Panaitescu a negat orice „simpatie”, afirmând că în perioada aceea nici nu a fost în țară, fiind plecată la Izmir, în Turcia, de unde s-a întors în noaptea dinaintea alegerilor.O altă simpatizantă a contracandidatului Doina Catrinoiu a fost și prof. univ. dr. Rodica Sârbu, un alt decan suspendat, al cărei punct de vedere am dorit să-l aflăm. După evenimentele petrecute anul trecut, când Facultatea de Farmacie s-a aflat în centrul atenției naționale chiar, majoritatea colegilor se așteptau ca prof. univ. Sârbu să-și dea demisia de onoare, ceea ce ar fi scutit-o de alte petiții și controale care să scoată în evidență alte și alte nereguli.Reamintim că în locul celor trei universitare au fost numiți trei decani interimari, în fapt foști prodecani: conf. univ. dr. Cristina Tamaș - la Facultatea de Litere, prof. univ. dr. Mărioara Trandafirescu - la Facultatea de Științe ale naturii, și prof. univ. dr. Constanța Sava - la Facultatea de Farmacie.v v vPe de altă parte, deranjat de interesul pe care presa constănțeană l-a arătat față de cele trei suspendări, prof. univ. dr. Sorin Rugină ne-a sugerat să relatăm și faptul că prof. univ. dr. Eden Mamut a câștigat în instanță două procese împotriva unor decizii abuzive ale fostului rector Dănuț Tiberius Epure.În ciuda unor amintiri urâte, cu care nu și-ar fi dorit să se mai întâlnească, prof. Mamut a declarat pentru „Cuget Liber” că într-adevăr a avut câștig de cauză: „În primul proces am contestat avertismentul scris pe care mi l-a acordat Comisia de etică pentru că aș fi prejudiciat imaginea Universității printr-o scrisoare deschisă adresată fostului rector. De asemenea, în primul proces am contestat și sancțiunea de 10% pe trei luni pentru că am adus prejudicii de imagine unui membru al comisiei. La finalul celui de-al doilea proces s-a dispus anularea deciziei rectorului Dănuț Epure de sancționare cu 10% pe două luni în urma concluziilor unei comisii de cercetare”, a mai spus cunoscutul universitar constănțean.