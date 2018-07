Decan Cristina Tamaş: Studenţii străini care aleg Universitatea Ovidius pot opta pentru Anul pregătitor

Decan Cristina Tamaș: Studenții străini care aleg Universitatea Ovidius pot opta pentru Anul pregătitor

Facultatea de Litere se află, la acest moment, printre cele mai căutate în rândul opțiunilor proaspeților absolvenți de Bacalaureat, motiv pentru care am întrebat-o pe doamna decan Cristina Tamaș cu ce ofertă încearcă să-și atragă viitorii studenți.- Ce noutăți le veți aduce viitorilor studenți și masteranzi în anul universitar 2018-2019?- Oferta în sine a Facultății de Litere din acest an este foarte diversă și atractivă pentru candidații noștri, incluzând specializări atât în domeniul Filologie, prin specializările Română și o limbă străină, două limbi străine, Studii americane, cât și în domeniul Științele comunicării, prin specializarea Jurnalism.În ceea ce privește actualii candidați și viitorii noștri studenți, ei vor putea opta, pentru prima dată, în anul universitar 2018-2019, și pentru două specializări noi, respectiv Franceză-Germană și Franceză-Turcă. De asemenea, la masterul de Studii anglo-americane structura celor doi ani de program se prezintă cu o serie de cursuri noi de limbă, pragmatică și civilizație extrem de atractive.- Ce v-ați propus pe mai departe, pentru creșterea nivelului actului educațional și atragerea studenților?- În ultimii ani, Facultatea de Litere a fost gazda a numeroase evenimente de mare impact atât în mediul academic, cât și în rândul studenților, cum ar fi: decernarea titlurilor de Doctor Honoris Causa unor personalități remarcabile, organizarea unor manifestări științifice internaționale organizate de cele trei departamente, polifoniile culturale, care au ajuns la ediția a patra, sesiunile de comunicări științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor etc. Toate aceste conferințe naționale și internaționale, mese rotunde, colocvii, seminarii au creat un spațiu științific și cultural pentru comunitatea academică și pentru studenții facultății, care au înțeles și au conștientizat că Facultatea de Litere constituie o opțiune care-i formează și care le completează personalitatea.- Care este cifra de școlarizare?- În ceea ce privește cifrele de școlarizare, oferta este generoasă pentru că avem, ca și anul trecut, 110 locuri bugetate pentru studiile de licență, împărțite pe domenii și specializări, și 44 de locuri bugetate pentru studiile de master pentru cele trei programe de master care se organizează în acest an și unde sunt mai multe locuri pentru fiecare program în parte față de anul trecut. De menționat este că acestui număr i se adaugă locurile nebugetate.- În cadrul Facultății de Litere funcționează și Anul pregătitor. Care este situația în acest moment?-Anul pregătitor se adresează candidaților pe cont propriu valutar și celor din Uniunea Europeană care doresc să se înscrie la una dintre facultățile din cadrul Universității „Ovidius” în anul următor, pentru programe în limba română. Din fericire pentru noi, anul acesta acest program a fost acreditat de către o comisie ARACIS și facem parte dintre cele șapte universități din România în care acest program a fost acreditat.- Ce mesaj aveți pentru candidații din acest an la Facultatea de Litere?- Le doresc multă baftă candidaților care se înscriu la Facultatea de Litere, doresc să țină cont de sloganul conceput de studenții noștri de la Specializarea Jurnalism, cei care realizează „Ovidianum”, revista universității și anume „E super la Ovidius!” și îi așteptăm cu porțile și sufletele larg deschise.