Debut trist în noul an şcolar

Debut trist în noul an școlar

Marea majoritate a directorilor constănțeni de unități de învățământ din mediul rural cu care am stat de vorbă, telefonic, erau nerăbdători să-și primească elevii în școli.Prof. Constantin Bajdeche, directorul de la Dulcești, era foarte încântat de mobilierul cu care a reușit să utileze toate clasele, nu numai pe cea pregătitoare. La fel și la Grădina, directoarea Monica Florentina Ungureanu a afirmat că a ținut legătura în permanență cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, așa încât toate problemele și-au găsit rezolvarea.La Limanu, directoarea Silvia Elena Neagu declara că s-a igienizat localul. Întocmai și directorul Sorin Negru, de la Oltina. „Singurul regret este că n-am reușit să zugrăvim școala și la exterior decât o parte”.În schimb, la Fântânele ieri încă nu sosise mobilierul pentru clasa pregătitoare, cu toate că nu fusese comandat în China, ci la Constanța. „Sperăm să rezolvăm problema până luni, așa cum ne-au promis cei la care am dat comanda. Probabil vor aduce mobilierul odată cu cel pentru școala din Cogealac”, declara directoarea Sofia Popescu.Când nu găsești profesori, ce e de făcut?Situată la 122 kilometri de Constanța, adică la circa o oră și jumătate de mers cu autobuzul, dacă nu și mai mult, Școala din Lipnița nu constituie o unitate de învățământ agreată de cadrele didactice.Dezamăgită și obosită de atâtea probleme câte a avut vara aceasta de rezolvat, prof. Carmen Sulea, directorul acestei instituții, ne declara ieri că are foarte multe catedre neacoperite. „Suntem acum în așteptarea unui ordin de la Ministerul Educației prin care să ni se permită încadrarea de suplinitori necalificați sau pensionari pentru catedrele de matematică, chimie, istorie, limba engleză. La biologie aveam repartizată o fată, dar nu s-a prezentat până acum, așa încât nu știu dacă ne putem baza pe ea. Am avea nevoie și de un învățător pentru Școala din Canlia, cu clase I-IV, unde învață 12 elevi în regim simultan. Noi am făcut o propunere Primăriei Lipnița de a închide structura aceasta, dar nu au fost de acord. Și de o educatoare am mai avea nevoie”.O altă problemă cu care se confruntă directoarea de la Lipnița este cea a localului unde se desfășoară cursurile. Cu toate că lucrările de reabilitate aveau termen de finalizare anul 2012, din cauza întârzierii unor auto-rizații acesta s-a prelungit până la 1 decembrie 2013. Așa că și în anul școlar 2012-2013 copiii din această zonă vor învăța în Căminul cultural și în grădiniță.La finele săptămânii trecute, conform situației deținute de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, existau 255 de unități școlare cu aviz sanitar. Alte 146 de unități erau cu avizul sanitar „în curs de obținere”, iar 49 nu dețineau acest aviz.Atât prof. univ. dr. Răducu Popescu, inspector general, cât și dr. Mihaela Dinisov, director adjunct Direcția Județeană de Sănătate Publică, ne-au declarat că în cazul celor care nu au aviz, se pune problema inexistenței canalizărilor, a unei rețele de apă ori a unor reabilitări demarate și stagnate în unele cazuri și de cinci ani. De asemenea, există grădinițe cu program normal care nu au primit acest aviz întrucât lucrează în program prelungit.