De ziua lui Eminescu. Respect prof. Maria Hondrilă, Maria Crudu, Paul Iruc!

Razvan Voicila

Buna ziua Razvan. Daca esti feciorul profesorului Titi Voicila, imi face o deosebita placere sa te salut. Tatal tau mi-a fost mie si nu numai, un dascal minunat, ne-a fost tatal, prietenul, sfatuitorul, aparatorul si confidentul de care aveam atata nevoie in anii petrecuti in Liceul Militar de Marina in anii '73-'77. Am avut marea sansa de a ramane prieten cu profesorul Voicila si dupa terminarea liceului, ba chiar ne-am intalnit de cateva ori in casa din Fetesti a parintilor mei. Tu erai cred la varsta gradinitei. Daca astazi ma consider un barbat cu o viata total implinita, daca scriu corect, daca vorbesc coerent si povestesc frumos, daca imi place literatura si daca iubesc oamenii si viata cu tot ce are ea frumos, ii datorez in mare masura profesorului si omului deosebit care a fost Titi Voicila. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Dar ca sa pastram obiectivitatea la care si tu faci apel, nu trebuie sa-l uitam nici pe profesorul si scriitorul Eugen Lumezeanu pe care am avut onoarea sa-l am profesor la liceu in anii 1972 - 1973.