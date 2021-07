De vorbă cu scriitorul Radu Paraschivescu despre primul director al Școlii nr. 29 din Constanța

-Nu are de ce să fie optimist. Mie mi-ar plăcea să fie optimist, pentru că lucrez în domeniul cărții și scriu cărți și fac cărți și lucrez în domeniul editurilor de 30 de ani aproape. Dar nu pot să fiu optimist când văd că analfabetismul funcțional e spre 45%, când văd că stăm cel mai rău în clasamentul cititului, dintre țările Uniunii Europene. Sigur, avem cele două butelii de oxigen care sunt târgurile de carte... de fapt erau, că acum nu au mai fost. Dincolo de felurile astea de a ne scoate un pic o nară deasupra apei, lucrurile nu arată grozav. Iar pandemia cred că a fost mai folositoare pentru unii scriitori și traducători.-Pe mine m-a făcut să mă adun ceva mai bine, eu fiind într-o situație familială relaxată. Eu nu am avut grijă de nimeni, nu am avut surse de zgomot, nici animale de companie. M-am avut doar pe mine și pe soția mea. Ceea ce a fost simplu... Soțiile sunt gestionabile uneori. Așa că eu am lucrat mai cu spor în pandemie. Și nu, nu fac din asta o împăunare. Pur și simplu așa s-a nimerit, am lucrat mai bine. Pentru că nu am avut o meserie care să-mi curenteze circuite, să mi le rupă, să mi le facă praf. Adică nu am lucrat în construcții sau în transport sau în mai știu eu ce domeniu care presupunea o prezență într-un loc zi de zi. Eu am lucrat cărți. Ori asta făceam și înainte tot acasă. Eu am scris cărțile la biroul meu, nu în altă parte, nu făcând naveta. Prin urmare, cele două luni de stare de urgență m-au enervat din alte puncte de vedere: m-au enervat pentru că nu mai aveam voie să merg prin cafenele și prin librării și m-au enervat pentru că nu am mai putut să merg atât de mult cu metroul, fiind locul în care citesc cel mai mult, pentru că am de parcurs distanțe mari. Dar altfel, în pandemie – depinde ce considerăm pandemie, pentru că ea încă nu s-a terminat –, dacă o luăm de la început până în momentul în care stăm noi de vorbă, eu cred că am scris patru cărți și le-am publicat și am mai publicat cinci sau șase traduceri. Ceea ce înseamnă o recoltă bună.