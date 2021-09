De vorbă cu prof. Mitică Iosif despre lupta sindicală în pandemie, dincolo de comunicate de presă și petiții (II)

Referitor la vaccinare, am susținut în Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Instituției Prefectului județului Constanța ideea că obligativitatea vaccinării nu ar trebui să existe în spațiul public nici măcar ca enunț. Deciziile care se vor lua în acest sens trebuie să fie guvernate de ideea că vaccinarea este un act voluntar, un drept al românilor, o oportunitate, o alegere bazată pe cunoaștere, înțelegere și asumare, nicidecum o obligație.







- Din experiența vieții de sindicalist, considerați că este suficientă lupta cu inechitatea din sistemul de învățământ prin intermediul comunicatelor de presă?



- Comunicatele de presă, scrisorile deschise, memoriile care apar în presă reprezintă o parte a muncii organizațiilor sindicale. Ele reflectă doar o parte a eforturilor noastre. Așa cum am precizat deja, lupta noastră se duce pe toate căile legale, inclusiv în justiție, afirmație ușor de verificat. Repet, am derulat, derulăm și vom derula sute de acțiuni în instanță pentru apărarea intereselor și drepturilor tuturor membrilor noștri de sindicat. O simplă căutare pe portalul Tribunalului Constanța/Curții de Apel Constanța vă poate confirma cele afirmate. Iar rezultatele sunt palpabile – membrii noștri de sindicat își recuperează drepturile și sumele de bani cuvenite, chiar dacă noi nu ne lăudăm cu asta în comunicate de presă.







- Câți membri de sindicat constănțeni au beneficiat vara aceasta de o vacanță la preț redus în vila de la Predeal? Au existat criterii care au stat la baza selecției de cereri?



- Anual, sute de membri de sindicat, membri ai familiilor acestora, pensionari care au fost membri de sindicat, beneficiază de concedii petrecute la Vila Corabia din Predeal. Momentan, Vila Corabia, o clădire care a fost construită acum aproape 100 de ani, se află în reabilitare. Tocmai pentru a asigura membrilor noștri de sindicat cele mai bune condiții de siguranță și confort, aceste lucrări erau absolut necesare. Odată cu finalizarea lucrărilor, orice membru de sindicat va avea acces aici, așa cum a avut și până acum. Vă asigur că nu este vorba despre criterii speciale de acces, acesta fiind limitat doar de capacitatea de cazare, depășită în anumite perioade ale anului, de obicei în timpul sărbătorilor și al vacanțelor școlare. Regula noastră este primul venit, primul servit și doar în situațiile în care apare o solicitare simultană multiplă pentru rezervare, se ține cont de frecvența cu care solicitanții au beneficiat de cazare la vilă.







- Când vor avea loc următoarele alegeri la SLSIP? Intenționați să mai candidați?



- Alegerile se desfășoară, conform Statutului S.L.S.Î.P. Constanța, o dată la cinci ani. Prin urmare, următoarele alegeri vor avea loc în anul 2023. În privința candidaturii... se spune că noi, oamenii, ne facem planuri, iar Bunul Dumnezeu se prăpădește de râs. Să depășim cu bine toate problemele, să ajungem sănătoși până atunci și vom vedea.





- Din păcate, nu este nici prima și, probabil, nici ultima oară când guvernanții nu își onorează promisiunile. Dezamăgirea și revolta trebuie să îi vizeze pe cei care iau decizii politice fără să trateze sistemul de învățământ ca prioritate națională. Vom acționa așa cum am făcut-o întotdeauna, utilizând toate căile posibile care ne sunt puse la dispoziție de legislația în vigoare. Asistăm în ultima vreme la o serie de declarații și decizii contradictorii care vin din partea ministrului educației sau din partea ministrului sănătății.