De vorbă cu prof. Mitică Iosif despre lupta sindicală în pandemie, dincolo de comunicate de presă și petiții (I)

Degrevările date de Ministerul Educației anul acesta s-au bazat pe cifrele pe care le-am avut de la recensământul făcut în 2017. Anul viitor, alocarea va fi diferită, întrucât se vor baza pe noua numărătoare a membrilor noștri.



- În condițiile școlii online, care sunt problemele cu care au apelat membrii la sprijinul dvs.?



- Faptul că o bună parte a anului școlar 2020-2021 s-a desfășurat în varianta on-line nu înseamnă că raporturile de muncă dintre unitățile de învățământ preuniversitar și salariați s-au întrerupt. În consecință, în mare măsură, problemele semnalate de membrii noștri de sindicat au fost similare celor întâlnite într-o perioadă normală de desfășurare a activității – probleme legate de consultanța juridică, sprijin în rezolvarea unor disfuncționalități, sesizări legate de unele aspecte ale funcționării unităților de învățământ, probleme legate de nerespectarea anumitor drepturi, salarizare, răspundere disciplinară, etape ale mobilității personalului didactic, management educațional defectuos, etc. Am continuat, de asemenea, demersurile în justiție pentru recuperarea unor drepturi bănești și corecta salarizare a personalului din învățământ, aici fiind vorba despre câteva sute de procese, unele deja finalizate cu succes, altele în curs de soluționare, despre care mass-media a și scris. Nu în ultimul rând, ne-am ocupat de solicitările venite în plan profesional și social din partea membrilor noștri, acordând consultanță pe baza prevederilor legale în vigoare, sprijin financiar pentru cei care s-au aflat și se află în dificultate din diferite motive. În acest sens, sindicatul nostru acordă o serie de ajutoare financiare atât membrilor de sindicat, cât și familiilor acestora (ajutoare pentru naștere, pentru boală, pentru intervenții chirurgicale, pentru deces, calamitate, primă de instalare pentru membrii de sindicat care se titularizează, primă de fidelitate la pensionare, etc). De altfel, pentru a rezolva cât mai multe dintre aceste probleme, am încheiat inclusiv un contract de asigurare colectivă, astfel încât, fiecare dintre membrii noștri de sindicat să poată fi ajutat în cazul apariției unor riscuri de genul celor enumerate mai sus. Mai sunt și alte beneficii pe care le acordăm sau le facilităm membrilor noștri, prin încheierea unor parteneriate cu diverși prestatori de servicii comerciale, oftalmologice sau medicale. Ba mai mult, în perioada pandemiei, când s-a impus ca soluție predarea on-line, au apărut alte probleme și provocări, pentru toate categoriile de personal, în a căror rezolvare ne-am implicat: incertitudinile legate de siguranța locului de muncă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, asigurarea dispozitivelor tehnice necesare, probleme referitoare la securitatea actului didactic în mediul on-line, dotarea cu atât de necesarele materiale dezinfectante, cursuri de formare profesională specifice predării-învățării-evaluării în sistem on-line, ș.a.



- Vi se pare justă întârzierea cu care au reacționat liderii de la centru, la o săptămână de la anunțul făcut de ministrul Educației că nu vor fi mărite salariile, așa cum s-a promis?



- Se știa de la început care este atitudinea actualei puteri, care în anul 2019, prin vocea actualului prim-ministru, susținea public faptul că prioritatea zero în România trebuie să fie susţinerea sectorului privat, nu educaţia sau sănătatea. Nici la capitolul dialog social actualul Executiv nu stă foarte bine. La o simplă trecere în revistă a pozițiilor publice, a comunicatelor de presă și petițiilor înaintate Guvernului, a informărilor transmise membrilor de sindicat în acest an, se poate observa cu ușurință că reacțiile liderilor F.S.L.Î. au fost numeroase și vehemente în legătură cu intenția sau declarațiile decidenților de a nu majora salariile conform legii. Între momentul anunțului și comunicatul comun al federațiilor reprezentative, la nivel central au avut loc numeroase demersuri pe lângă parlamentari și membri ai Executivului prin care s-a încercat schimbarea acestei decizii. Din păcate, momentan, reprezentanții puterii nu au arătat înțelegerea necesară. În plus, liderii F.S.L.Î. nu pot lua decizii fără convocarea și consultarea Colegiului Național al Liderilor, spre deosebire de Guvernul României, unde deciziile se pot lua într-un birou, la o oră târzie din noapte. Să nu pierdem din vedere faptul că demersurile F.S.L.î. și ale sindicatelor județene afiliate nu au fost niciodată pe placul partidelor aflate la guvernare. Am fost cei care am declanșat numeroase acțiuni în instanță pentru repararea unor nedreptăți și pentru câștigarea drepturilor membrilor noștri de sindicat, urmați apoi de alte sindicate și chiar de către Guvern, care, uneori, a extins asupra tuturor salariaților drepturile câștigate de noi în justiție (a se vedea, de ex., prevederile Legii nr. 85/2016). Vă asigur că munca organizațiilor sindicale nu constă doar în comunicate de presă, scrisori deschise, memorii și petiții, ci și în sutele de demersuri legale pe care le facem în instanțele de judecată, pe lângă factorii de decizie politică sau administrativă sau în cadrul structurilor de dialog social (Instituția Prefectului, I.T.M., ș.a.), a căror funcționare a continuat chiar și în această perioadă puternic afectată de pandemia Covid-19. (Va urma)





- La începutul anului școlar 2021-2022, Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța are 5.500 membri, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.