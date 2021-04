De vorbă cu Ionuţ Galani: „Ca solist, am satisfacţia că am luat-o pe trepte, nu am ajuns sus cu liftul”

„În vară, am cântat câteva săptămâni la terase, iar acestea au fost pentru mine ca o gură de aer. De ce spun asta? Pentru că îmi lipseşte foarte mult scena, îmi lipsesc plecările de acasă, emoţiile cu publicul. Fiecare artist ştia acest lucru şi nu mi-am dat seama niciodată de treaba asta, dar acum am realizat că socializarea, emoţia sunt extraordinare. Mai mult decât atât, cred că toţi am fost sensibilizaţi de această distanţare socială şi ne-a afectat teribil. Ne dorim să stăm cu toţii la o masă, să râdem, să glumim. Ni s-a tăiat tot elanul şi, uite, s-a ajuns la faza aceasta că te întâlneşti cu cineva şi nu mai ştii cum să-l saluţi. Desigur, între timp am făcut nişte live-uri şi le-am postat pe Facebook şi m-am bucurat, în mediul online, de aprecierile oamenilor. Le-am cântat în limba italiană, engleză, română, nu doar greceşte. În vară, am luat, cum spuneam, o gură de aer, cu colegii mei de la «Asteria», apoi ne-au închis iar”, a declarat Ionuţ Galani, pentru „Cuget Liber”.





Artistul a precizat că, dacă situaţia epidemiologică va permite organizarea de concerte, pentru vara aceasta are contracte cu două terase din Mamaia şi Olimp, acolo unde îşi va încânta publicul cu superbele sale melodii.





„Eu sunt optimist şi sper că totul va reveni, la un moment dat la normal, mai ales că artiştii stau acasă, şi, sincer, unii nu ştiu din ce mai trăiesc. În plus, acest virus ne-a separat de tot ce este frumos, ne-a făcut să apreciem şi un fir de iarbă, când îl vedem. Acum, încercăm să ne revenim după nebunia asta, care ne-a întristat pe toţi”, a completat el.





Întrebat dacă s-a gândit vreodată să facă şi altceva în afară de muzică, artistul ne-a declarat că muzica este totul pentru el.



„Cânt de la 14 ani. După ce am început Şcoala Populară de Arte din Constanţa, m-am hotărât să merg pe acest drum. Iniţial, am cântat muzică uşoară, după care m-am apucat de muzică grecească. Mi-a plăcut întotdeauna ceea ce fac şi am încercat să dau tot ce este mai bun în mine şi să nu dezamăgesc. Ca solist, am satisfacţia că am luat-o pe trepte, nu am ajuns sus cu liftul”, a mai spus el.





Artiştii sunt oamenii care au primit unele din cele mai grele lovituri. În întreaga ţară, evenimentele culturale au fost anulate, ceea ce a făcut imposibilă câştigarea traiului, efectiv, pentru ei. Ce au făcut în acest an artiştii constănţeni? Vă vom spune cum s-au descurcat aceştia şi ce planuri au pentru perioada următoare. Pentru ediţia de astăzi, am ales să discutăm cu Ionuţ Galani, renumit interpret de muzică grecească. Acesta ne-a povestit că ultimul an l-a petrecut cel mai mult cu familia, acasă şi s-au ferit cu toţii de acest virus nemilos.