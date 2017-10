Protestul disperării

„De trei luni ne e foame, dar vă dorim sărbători fericite!“

Angajații Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” nu și-au mai luat salariile din luna septembrie. Au așteptat, răbdători, ședința de Consiliu Județean care a avut loc ieri, în speranța că, în pragul sărbătorilor, cei care încă le hotărăsc destinele vor face o rectificare bugetară. În schimbul salariilor, au primit umilință și sfidare, atitudinea obișnuită pe care Consiliul Județean o are față de artiști, a căror menire nu o înțelege. Nicușor Constantinescu nu știe cum e să nu ai bani de autobuz pentru a veni la teatru și a cânta timp de două ore în fața câtorva sute de oameni. Nu are idee ce înseamnă să îți fie foame și să nu ai ce face în această privință. Nu se gândește că în orice moment recuperatorii de la bănci pot veni să-ți ia mobila din casă. Președintele Consiliului Județean nu are habar de supliciul angajaților Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, care vor petrece sărbătorile de iarnă cu frigiderele goale. Înainte de începerea ședinței, angajații Teatrului s-au strâns în fața Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, în semn de protest pentru că nu și-au mai luat salariile din luna septembrie. Au venit la ședința de Consiliu Județean pentru a le cere explicații celor care se ambiționează să-i anihileze, acelorași care au desființat Opera în vara acestui an. Consiliul Județean, o boală incurabilă Dreptul la supraviețuire al artiștilor a fost apărat și de această dată de Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB). Cu un discurs foarte bine articulat, ea le-a prezentat consilierilor județeni catastrofa în care se află angajații instituției: „Suntem aici după trei luni de zile în care nimeni nu a primit niciun leu. Oamenii au venit zi de zi la muncă, am avut un festival cu săli arhipline, pe care dvs. probabil nu vi l-a adus nimeni la cunoștință. Ne-am făcut datoria față de oraș și față de meseria noastră și am așteptat să avem salariile plătite la zi, pentru ca Ministerul Culturii să ne poată prelua”. Hotărârea de Guvern prin care TNOB trece din subordinea CJC în cea a Ministerului Culturii a apărut pe 30 noiembrie, iar în termen de 20 de zile urma ca transferul propriu-zis să aibă loc. Pentru că CJC refuză să plătească salariile angajaților teatrului, Ministerul nu poate realiza acest transfer. Teatrul este blocat, așadar, de ambiția stupidă a Consiliului Județean de a se răzbuna pe TNOB pentru că a coalizat cu „inamicul”, respectiv Guvernul României. Este regretabil, cu atât mai mult cu cât, în sfârșit, Consiliului Județean i s-a oferit posibilitatea de a scăpa de o mare parte a acestei poveri numită cultură. „Situația Teatrului e gestionată de PDL. Guvernul a promis din iulie că îl va prelua. TNOB nu mai e în subordinea noastră”, a spus Nicușor Constantinescu la finalul ședinței. „Nu e vina CJC că hotărârea de guvern cu privire la transferul Teatrului a ieșit în luna noiembrie cu aplicabilitate de la 1 decembrie”, a precizat el. Teatrul „Oleg Danovski” îl dă în judecată pe Nicușor Constantinescu Înainte de începerea ședinței, directorul TNOB a declarat că salariații instituției îl vor da în judecată pe Nicușor Constantinescu: „Pentru datoriile salariale, daune morale, pentru toate penalitățile pe care oamenii trebuie să le plătească pe la bănci. Ministerul nu poate face toate demersurile și protocolul de predare – primire până când nu suntem cu toate restanțele la zi. Nimeni n-are dreptul să închidă o instituție bugetară pentru că așa vrea”, a precizat Daniela Vlădescu. „Înțelegere între teatru și CJC nu există, s-a încercat în repetate rânduri. Altă cale nu e decât cea a instanței”, a spus baritonul Marius Eftimie. „Suntem oameni, avem nevoie să mâncăm. Nu eu, eu n-am nevoie, nu-mi dați mie nimic. Ci oamenilor care au venit la teatru zi de zi și au făcut repetiții și spectacole și n-ați știut. Ați primit invitații și n-ați venit niciodată. N-au ce să mănânce, n-au cu ce să-și plătească băncile. De ce Teatrul de Stat are alt statut? N-au trecut prin șomaj tehnic, noi de ce a trebuit să trecem prin toate astea? Dacă dvs. nu vă place cultura nu trebuie să ne aboliți. Lăsați-ne să trăim pentru alții!”, a încercat Daniela Vlădescu să-i sensibilizeze pe nesensibilizabili. Nicușor Constantinescu nu suportă artiștii nici pe scenă, nici în sala de ședințe După ce a constatat că oamenii „aceia” de la Teatru sunt reali, că îi cer socoteală tocmai lui, cel care a făcut atât de multe pentru cultură încât nu se mai știe sigur ce, președintele Consiliului Județean i-a poftit afară pe angajații TNOB. Nu înainte însă ca Daniela Vlădescu să-și expună punctul de vedere: „Ne-ați tăiat organigrama pe 23 august și ne-ați făcut un buget alocat pentru 141 de persoane. La acea dată existau însă restanțe de două luni de salariu, iar oamenii n-au fost disponibilizați din ziua aceea, au fost termene și preavize pe care a trebuit să le punem în aplicare. Aveam restanțe de la ordonatorii de credite din lunile iunie și august. Iar cei 240 de oameni nu s-au transformat peste noapte în 140”. Se pare că Nicușor nu schimbă placa nici în ruptul capului, prevalându-se de aceeași Ordonanță 63 pe care o invocă îndârjit oricând are ocazia: „Știați că trebuie să reduceți numărul de personal conform legii”. Totodată, vine și cu o scuză sub care își ascunde satisfacția că a mai scăpat de supărătoarele obligații pe care le avea față de TNOB: „Am fost de acord ca teatrul să treacă în patrimoniul Ministerului Culturii, considerând că și Dobrogea merită să aibă instituții culturale finanțate de la bugetul național”. Unde pompează bani Consiliul Județean La ședința de Consiliu Județean, purtătorul de cuvânt al PDL Constanța, Mihai Petre, a încercat să aducă propuneri pentru plata salariilor angajaților TNOB. Nici el nu a fost băgat în seamă. „Veneam și cu propunerea concretă de a se lua bani care se alocă în această ședință Fundației Fantasio, Fundației pentru Promovarea Sportului Constănțean, două fundații obscure prin care se drenează bani pentru PSD și Clubului de Handbal Constanța. În total sunt cam 20 de miliarde care se alocă astăzi. Bani sunt și pentru dvs. dar președintele CJC nu dorește să vi-i dea. Eu am vrut să-i prezint soluția, dar el nu mi-a dat voie să vorbesc, ca atare am ieșit din sală cu toții, în semn de solidaritate. Solidaritate care, din păcate, nu vă ajută, pentru că de sărbători nu veți avea bani. Dacă Nicușor Constantinescu crede că nu se puteau da bani și pentru dvs. 10 miliarde, eu îl contrazic și îl condamn. Este clar că avem de-a face cu o conducere a CJC care distruge cultura în județul Constanța cu bună știință. Probabil cultura nu i-a adus dumnealui numărul de voturi pe care-l aștepta”. 300.000 lei este suma alocată Fundației „Fantasio” pentru „Programul Județean Cultural Educativ” 2010-2011), 525.000 lei au fost alocați Fundației pentru Promovarea Sportului Constănțean, 225.000 lei (din totalul de 1.000.000 lei alocați HCM Constanța). Adică 1.050.000 lei, exact suma necesară plății salariilor angajaților Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Informațiile vin din partea Grupului de consilieri județeni ai PDL Constanța. „Apreciem că se putea modifica și o altă sumă alocată tot astăzi Fundației Fantasio pentru continuarea programului Învățăm să patinăm, în cuantum de 500.000 lei. Se observă cu ochiul liber cum cele două fundații mai mult decât obscure, probabil bidoane de drenare a banilor publici în zone care nu sunt străine de culoarea politică a domnului Nicușor Daniel Constantinescu, înghit astăzi 1.325.000 lei”, susțin reprezentanții PDL Constanța, într-un comunicat de presă. Lecții despre cum să calci pe oameni, predate de Nicușor Constantinescu „Vă rog să respectați regulamentul de ședință și cine vorbește părăsește sala”, a spus președintele CJC. Oare pentru cei care nu respectă cultura ce sancțiuni ar trebui aplicate? Salariați fără salarii Oana Agafiței, secretar al directorului general: „E foarte greu pentru noi, pentru că venind la serviciu cheltuim niște bani, copiii trebuie să-i întreținem, să-i ducem la școală. Este cu atât mai greu cu cât știi că vii la serviciu fără să iei salariu. Nu știm ce să mai facem, suntem la limita puterilor. Am ajuns bătaie de joc. Telefoanele ne-au fost închise, ratele la bănci sunt neplătite, nu știm la ce să mai recurgem. Consiliul Județean trebuie să-și facă datoria față de oamenii care și-au făcut, la rândul lor, datoria”.