De Sfântul Dumitru, primăria Medgidia şi-a deschis porţile pentru cetăţeni

De Sfântul Dumitru, primăria Medgidia și-a deschis porțile pentru cetățeni

Elevi, directori de instituții și cetățeni de rând au trecut pragul primăriei pentru a-și felicita edilul, care a ciocnit pahare cu șampanie cu toată lumea. După ce au venit de la biserică, unde au aprins lumânări și au asistat la slujba oficiată cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir, ocrotitorul Medgidiei, locuitorii orașului s-au îndreptat spre primărie pentru a-și felicita edilul. Localnicii au venit să îi ureze „La mulți ani“ primarului, iar edilul a ciocnit cu fiecare și i-a servit cu prăjituri. Urare muzicală din Brăila La Medgidia a sosit, ieri, special pentru a-i adresa o urare și a-i oferi o felicitare muzicală corul bărbătesc „Armonia”, al Casei de Cultură din Brăilă. Corul este compus din peste 30 de membri și s-a înființat în urmă cu 136 de ani. Soliștii au interpretat diferite melodii, dar au început cu tradiționalul „La mulți ani“. „Am fost felicitat de mulți cetățeni ai orașului și nu numai, am primit urări de «La mulți ani» și cadouri. Însă, eu sunt foarte încântat de urarea muzicală pe care am primit-o din partea corului «Armonia»“, ne-a declarat primarul Dumitru Moinescu. Și primarul și-a felicitat concetățenii De asemenea, edilul a transmis mesaje de felicitare locuitorilor care poartă numele de Dumitru și a mai ținut să îi asigure pe toți medgidienii de un lucru: „Să aibă încredere în cel care conduce Medgidia și poartă numele patronului spiritual al orașului, că el nu doarme, ci își folosește timpul pentru a face ceva bun în oraș“.Elevi, directori de instituții și cetățeni de rând au trecut pragul primăriei pentru a-și felicita edilul, care a ciocnit pahare cu șampanie cu toată lumea. După ce au venit de la biserică, unde au aprins lumânări și au asistat la slujba oficiată cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir, ocrotitorul Medgidiei, locuitorii orașului s-au îndreptat spre primărie pentru a-și felicita edilul. Localnicii au venit să îi ureze „La mulți ani“ primarului, iar edilul a ciocnit cu fiecare și i-a servit cu prăjituri. Urare muzicală din Brăila La Medgidia a sosit, ieri, special pentru a-i adresa o urare și a-i oferi o felicitare muzicală corul bărbătesc „Armonia”, al Casei de Cultură din Brăilă. Corul este compus din peste 30 de membri și s-a înființat în urmă cu 136 de ani. Soliștii au interpretat diferite melodii, dar au început cu tradiționalul „La mulți ani“. „Am fost felicitat de mulți cetățeni ai orașului și nu numai, am primit urări de «La mulți ani» și cadouri. Însă, eu sunt foarte încântat de urarea muzicală pe care am primit-o din partea corului «Armonia»“, ne-a declarat primarul Dumitru Moinescu. Și primarul și-a felicitat concetățenii De asemenea, edilul a transmis mesaje de felicitare locuitorilor care poartă numele de Dumitru și a mai ținut să îi asigure pe toți medgidienii de un lucru: „Să aibă încredere în cel care conduce Medgidia și poartă numele patronului spiritual al orașului, că el nu doarme, ci își folosește timpul pentru a face ceva bun în oraș“.