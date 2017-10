De la funcţia de primar al Constanţei, la "mcdonald-izarea culturii româneşti"

Interviu cu actorul Lucian Iancu:

De la funcția de primar al Constanței, la "mcdonald-izarea culturii românești"

Chiar dacă nu a mai fost văzut de mult timp pe scena constănțeană, îndrăgitul actor Lucian Iancu a rămas cu sufletul aproape de colegii Teatrului de Stat. Duminică, publicul de la mal de mare va putea urmări spectacolul „Gaițele”, care îi poartă semnătura regizorală. A fost distins cu numeroase premii și a regizat piesele de teatru „Soțul păcălit” de Moliere, „Desculț în parc” de Neil Simon, „Sosesc deseară” de Teodor Mușatescu, „Ultima oră” de Mihail Sebastian etc. A cochetat și cu politicul, dar s-a retras rapid pentru că nu era omul care să facă sluj în fața nimănui. În prezent, actorul Lucian Iancu ocupă funcția de director artistic al „Teatrului de pe Lipscani”.- Cum vedeți activitatea Teatrului de Stat?- Teatru se află sub o zodie fastă. De curând, s-a prezentat la Festivalul de comedie de la Galați, unde a avut un succes deosebit. Teatrul se mișcă, actorii constănțeni au multe alte spectacole demne de interesul publicului, care se termină întotdeauna cu aplauze.- La ce proiecte lucrați în capitală?- Am inițiat un program la „Teatrul de pe Lipscani” denumit „De pe scenele țării în București”. În cadrul acestui program sunt invitate spectacolele teatrelor din țară, demne de a fi văzute și de publicul bucureștean. Constanța va fi invitată cu un spectacol în cadrul programului. Nu am încetat activitatea de actor, mă puteți vedea pe scenă, la București, în spectacolul „Ultimul Crăciun la Paris”.- Ce credeți că lipsește societății noastre?- Se vede pe ecranele tv, este foarte elocvent: cinstea, respectul. Nu se poate face nimic fără cinste, demnitate, onoare.- De ce credeți că lumea nu mai merge la teatru? - Mentalul publicului a fost invadat de o viitură dinspre vest, de o serie de programe tv, filme de toate felurile, unele bune, altele de o calitate îndoielnică. O viitură care aduce și ape și nămol și vite moarte. Nămolul rămas cum să-l mai dai afară din casă?! Chiar este nevoie să ne aliniem la moda aceasta gay? Sunt multe spectacole importate, care nu se potrivesc cu educația, cultura, spiritul nostru. Se încearcă o mcdonald-izare a culturii românești. Față de această mcdonald-izare a culturii românești, prefer chiftelele bunicii.- De ce oamenii acceptă să înghită aceste mizerii?- Pentru că primesc la pachet, și bune, și rele. Lucrurile sunt amestecate și ca să poți face o cernere trebuie să ai o sită ca lumea, să distingi ce este de valoare și ce nu. În acest moment, nu toată lumea are instruirea necesară de a face aceste alegeri.- Sunt tentații mari în ziua de azi?- Se poate observa cu ochiul liber, nu e nevoie să ai studii superioare să constați acest lucru. În zona politicului întâlnim această mizerabilă atracție pentru bani. Domnul Marean nu suferă decât un ceas de mii de euro, iar madam Udrea pantofi și poșete la fel de scumpe. Asta e mitocănie! Sunt trăsături de caracter ale ciocoilor, a celor care se ridică de undeva de jos și doresc sa strălucească, sunt snobii care încearcă să-i imite pe nobili. Ar fi bine să credem, în continuare, în firea cinstită a omului de rând. Aceste exemple sunt, totuși, niște excepții. Noi, nu trebuie să abandonăm adevăratele valori.- Unde v-ați simțit mai bine, în zona teatrului sau a filmului?- M-am simțit în apele mele în teatru și am făcut film printre picături pentru că eram foarte prins în spectacolele de teatru.- În urmă cu mulți ani, ați dorit să fiți primar al Constanței. Ce s-a întâmplat?- Da, am candidat la Primărie, de două ori. Am ales, însă, să părăsesc rapid scena politică pentru că tocmai atunci sosise Băsescu la Constanța și, în stilul carac-teristic, a decapitat organizația de aici, a făcut schimbări, a pus pe cine a vrut el. Am reacționat destul de prompt pentru că nu sunt genul de om să mă disciplineze în stil căprăresc un oarecare. Nu aveam deloc dispoziția să fac sluj în fața nimănui.- Ce v-a determinat să vă doriți să candidați la funcția de edil-șef?- Mi-aș fi dorit să fiu slujitorul cetățenilor orașului, să fiu gunoierul orașului, să fiu medicul orașului, să trec pe lângă lume să mă salute, să se uite zâmbind la mine pentru că am făcut ceva pentru ei. Cum asta se vede că nu era posibil prin intermediul politicului, am rămas la ideea de a obține lucrurile acestea, zâmbetele concetățenilor mei și saluturile, pur și simplu, din comportamentul meu pe scenă și din viața artistică.