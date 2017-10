„Pagini din istoria adevărată a poporului român”, de prof. Ion Moiceanu

De la curs, direct în cartea de istorie

De peste 40 de ani în slujba catedrei de istorie, prof. Ion Moiceanu a decis că e momentul să-și împlinească un vis mai vechi, și anume acela de a edita o carte, considerată de referință de către specialiștii în domeniu. „Pagini din istoria adevărată a poporului român (predată și publicată)” a văzut lumina tiparului la Editura „Dobrogea”, Ovidiu Dunăreanu, președintele Uniunii Scriitorilor filiala Constanța, considerând lucrarea de o mare frumusețe. „Vedem o groază de cărți editate pe bani mulți și cu al căror cuprins rămânem în mână, dar aceasta face cinste celor care s-au ocupat de ea!”. De la început, autorul dorește să-și informeze cititorii că această lucrare nu este și nici n-a fost concepută ca o abordare exhaustivă a istoriei noastre, ci este o sumă de pagini alese din cele mai diferite aspecte, momente, evenimente și personalități istorice, din antichitate și până în contemporaneitate. Întrebat de ce a ținut să precizeze în titlul cărții „istoria adevărată”, autorul ne-a declarat că în îndelungata sa carieră a fost obligat să modifice și să îndrepte sute de greșeli comise în manualele de istorie, fie din cauza neatenției unor autori, fie din cauza tipografiilor, motive dintre cele mai diverse. „Și-atunci am considerat că este de datoria mea, ca om de catedră, să fac respectivele modificări. Chiar domniile unor mari voievozi au fost eronat tratate sau, un caz concret, într-un manual scria că bătălia de la Grunwald din 1410 a avut loc la sud de Milcov”. (Bătălia de la Grunwald sau Bătălia de la Tannenberg a avut loc pe 15 iulie 1410 între Regatul Poloniei, Marele Ducat al Lituaniei și aliații lor pe de-o parte și Cavalerii teutoni pe de altă parte. A fost bătălia decisivă a războiului polono-lituaniano-teutonic și una dintre cele mai mari bătălii ale evului mediu european). Cât privește paranteza adău-gată titlului - „Predată și publicată” – el se referă la avantajul pe care l-a avut prof. Ion Moiceanu de a fi predat la clasă această istorie pe care acum o face publică. „Deci nu am scris ca un istoric care este salariatul unui institut de științe istorice și toată viața lui muncește și ia banii de acolo pentru că trebuie să studieze în arhive documente și să scrie”. Și, cu toate că este foarte fericit de editarea acestei cărți, profesorul de istorie de la Liceul Teoretic „Ovidius” are să-și facă un reproș legat de faptul că s-a oprit la jumătatea drumului, fiind foarte marcat de moartea mamei. „Dar probabil că la vară mă voi retrage undeva și voi termina ce am început!”. Cât privește Addenda, pe care unii ar putea-o considera la limita infatuării, autorul ne-a declarat că a scris-o „din dorința ca lumea să știe și să afle alte lucruri despre cine a fost Moiceanu, iar acestea sunt aprecieri ale altor autori la adresa mea”. Astăzi, la ora 17, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța are loc lansarea cu public a primei cărți a profesorului de istorie Ion Moiceanu. La mai multe, domn’ profesor!