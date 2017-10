De la blues la etno-jazz, cu Harry Tavitian şi Cserey Csaba

De la blues la etno-jazz, cu Harry Tavitian și Cserey Csaba

Ştire online publicată Vineri, 12 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Luna aceasta, Harry Tavitian și Cserey Csaba vor susține o serie de concerte în România și Ungaria, unde vor prezenta compoziții proprii, teme din repertoriul jazz-ului clasic, piese blues și gospel, sub genericul „De la blues la etno-jazz”. Astfel, cei doi artiști se vor afla astăzi la Nyiregyhaza, Ungaria, iar pe 13 martie în Oradea. Duminică, 14 martie, Harry Tavitian și Cserey Csaba se vor afla la Sighetu Marmației, iar luni, 15 martie, fanii jazz-ului îi vor putea vedea pe cei doi legendari interpreți la Baia Mare. Ultimul concert al turneului se desfășoară la Cluj, pe 16 martie. „Pentru mine, fiecare concert este special în felul său și îl consider un eveniment. În Satu Mare, Cluj sau Nyíregyháza am avut în ultimii ani destul de des concerte și există deja un public avizat de jazz. Pentru fiecare concert în parte, vom veni cu lucruri inedite față de concertele anterioare”, scrie Harry Tavitian, pe blogul său, http://harrytavitian.wordpress.com/. „La Oradea, în ultima vreme nu am mai avut concerte. Există fani de jazz și din generația mea, dar și din cea tânără. Este primul concert acolo, în duo cu Cserey Csaba. Peste tot, îi așteptăm atât pe cei deja familiarizați cu jazz-ul, cât și pe cei care nu au mai fost până acum la concerte și care au curajul să încerce și altceva, în ciuda modelelor și a prejude-căților”, precizează Harry.