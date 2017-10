"De elev nu te apropii interzicând telefonul şi obligându-l să memoreze abstract"

2

limbaj de programare la gimnaziu!

Raspuns la un comentariu al domnului profesor Emil Onea de pe facebook:"Aveti idei gresite legate de introducerea informaticii in gimnaziu. ... Pacat ca va opuneti unei schimbari foarte necesare..." Ati inteles gresit! Nu sunt impotriva introducerii informaticii la gimnaziu, dimpotriva, ci introducerii rapide a programarii. Aceasta trebuie sa fie precedata de consolidarea unei gandiri algoritmice, ce nu se poate forma in 2-3 ani. TIC este altceva. Abia la clasa a V-a elevul se obisnuieste cu un calcul algebric, acesta fiind un metalimbaj. Discutati cu un profesor de matematica. Pentru gandirea algoritmica este nevoie de mai multe metalimbaje: metalimbaj pentru definirea de probleme, metalimbaj pentru procese de calcul, metalimbaj pentru reprezentarea algoritmilor, apoi metalimbaje legate de masina (calculator) - limbaj de programare, limbaj pentru sisteme de operare, etc. Exemplu: cand era in clasa a IX-a la o clasa de informatica (speciala), George Vlada - fiul meu, a studiat la tabla algoritmi si programe primul semestru, fara sa mearga la laboratorul de informatica pentru a verifica si testa programul corespunzator primului algoritm studiat (scoala avea calculatoare in anul 2000). Invatarea la Informatica-si la alte disciplina, se realizeaza prin experiment, verificare, testare, etc. Ce spun elevii? Ce spun parintii? Ce spune scoala? Ajungem la INFORMATICA vs. MATEMATICA. De aceea am sustinut varianta IV in care se propunea o combinare a Matematicii cu Informatica, initiativa propusa si de prof. dr. Radu Gologan, presedintele Societarii de Matematica din Romania: http://www.tribunainvatamantului.ro/este-nevoie-de-implicare-matematica-pentru-elevi-trebuie-regandita/ Cu toata stima, Marin Vlada