De dragul tău, mămico…

Elevii claselor a II-a C, sub îndrumarea înv. Joița Lungu, și a II-a B, înv. Aura Moscu, de la Școala cu clase I-VIII „Ion Minulescu”, și-au omagiat mamele printr-un frumos moment artistic, care a cuprins scenete, cântece și poezii.Școala din localitatea Galița a celebrat Ziua Internațională a Femeii, printr-un atelier de creație la care au participat părinții împreună cu elevii.Școala cu clase I-VIII nr. 1 din Valu lui Traian a emoționat întreaga asistență printr-o serbare cu multe momente artistice prezentate la Căminul cultural din localitate, care a cuprins un program de dans sportiv, pregătit de echipa școlii, antrenată de prof. Gabriel Drăgan, versuri și cântece dedicate mame-lor de micuții clasei I A, sub îndrumarea prof. Mușghian Ramazan, cântecele copilăriei, prezentate de corul clasei I B, prof. Ana Bebu, dans modern, executat de clasa I B, un dans tematic interpretat de Paul Dima, clasa I C, prof. Georgeta Alexa, dansuri populare românești interpretate de echipa de dansuri a clasei a IV-a A, prof. Niculina Bădulescu. După atâtea dansuri a urmat un moment în limba engleză, intitulat „My dear mother”, cu poezii recitate de elevii clasei a IV-a A, prof. Camelia Oancea, și cântece închinate mamei de către Corul școlii, îndrumat de prof. Adrian Brădeanu, solist vocal Ana Maria Moga, clasa a VI-a A.