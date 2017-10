Elite constănțene cu care ne mândrim

De ce vrea Eliza să se întoarcă din America acasă

Constănțeanca Eliza Gheorghe este genul acela aproape unic de tânăr român dornic să acumuleze maxim de experiență și apoisă ofere din preaplinul său pentru că încă mai are credința că România înseamnă „acasă”.Cu un traseu educațional impresionant, care a început la Cernavodă, a continuat la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța, secția bilingv română-engleză, Eliza a absolvit, în 2008, ca șefă de promoție, Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, secția cu predare în limba engleză. Actualmente pregătește un doctorat la una dintre cele mai prestigioase universități din lume - Oxford.Imediat după absolvirea facultății a început maratonul educațional internațional: Republica Cehă, Italia, SUA, China, Marea Britanie, Franța și Norvegia... Eliza este posesoarea câtorva dintre cele mai renumite burse de studiu. „Mi-a plăcut dintotdeauna să învăț. Îmi place să cunosc oameni noi, să învăț din experiențele lor și să mă cunosc mai bine pe mine însămi, în contexte cât mai variate”, spune Eliza.Sentimentul unic de a fi printre ai tăiSpațiul tipografic nu ne permite să cuprindem toate specializările academice ale Elizei care, la 26 de ani, a reușit să studieze în opt țări de pe trei continente. După ce în 2008, împreună cu alți tineri români extraordinari, au fondat GRASP (Global Romanian Society of Young Professionals), în toamna anului 2010 s-a născut ideea înființării unei școli de vară în România. În august 2010, a participat la o competiție de burse organizată de Strada 32, „Lideri pentru România”, unde a depus și a și câștigat cu ideea proiectului YoungDiplo.Cursurile YoungDiplo vor contribui la formarea viitoarei generații de experți români în relații internaționale. Temele școlii de vară vor fi predate de instructori de la universități internaționale de top (Harvard, Columbia, Geor-getown, Oxford, London School of Economics), și ele vor viza de la sărăcie și conflict, până la energie, securitate sau modelele eco-nomice și politice ale puterilor emergente (BRIC). Școala de vară se va desfășura în România între cea de-a doua jumătate a lunii iulie 2012 și prima săptămână din luna august. Pot participa studenții și masteranzii români care se specializează în următoarele domenii: relații internaționale, istorie, relații economice inter-naționale, științe politice, studii europene, studii de securitate.În actuala conjunctură socio-economică românească, apare inevitabil întrebarea „de ce vrei să te întorci acasă, Eliza?”. „Pentru că România îmi oferă un lucru unic și anume sentimentul de a fi acasă, printre ai tăi. Impactul pe care îl putem avea în România este net superior celui pe care îl putem avea într-o țară străină. România îmi oferă o echipă de prieteni și colegi plini de energie. Este vorba de oamenii minunați alături de care lucrez acum și cu care știu că voi munci în următorii cinci, 10, 20 de ani”.Nu în ultimul rând, trebuie precizat că Eliza este fiica unui dascăl de prestigiu al Constanței, prof. Adriana Gheorghe, mama ei, fiind deținătoarea a două mandate de inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.