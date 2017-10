De ce sunt convins că profesorii NU VOR BOICOTA bacalaureatul. Guvernanţilor li se fâlfâie!

De ce sunt convins că profesorii NU VOR BOICOTA bacalaureatul. Guvernanților li se fâlfâie!

O știre de ultimă oră, breaking news la Realitatea TV, mi-a atras atenția, în această dimineață, în timp ce-l îmbrăcam pe Adiță, pentru a-l duce la grădiniță.Profesorii se pregătesc de proteste de amploare, adună semnături pentru greva generală, cu intenția de a boicota bacalaureatul. Primii care au luat atitudine vizavi de această acțiune sunt elevii constănțeni, care dezaprobă demersurile inițiate de sindicatele din învățământ, atenționând că cei care vor avea mult de suferit sunt chiar elevii.Cum s-a ajuns la acest lucru? Povestea-i veche…Pentru a înțelege acțiunile de astăzi, trebuie să ne întoarcem în timp, la stadiul de „amibă”. Mai exact, primii ani post-decembriști. Să aveți răbdare să parcurgeți aceste rânduri!Nici pe vremea lui nea Nicu profesorii nu erau plătiți strălucit. Am trăit, copil fiind, în familie de profesori și știu foarte bine acest lucru. Salariile însă acopereau fără probleme necesitățile de bază: se achita rata la apartament, se plăteau utilitățile, se creșteau 2-3 copii și se făceau două concedii pe an, la munte și la mare. Salariul unui profesor era mai mic decât, de exemplu, al unui muncitor pe șantier, care construia mărețele proiecte ale „Epocii de Aur”. Toată lumea știa acest lucru, intelectualii acceptau tacit acea realitate, pentru că nici nu aveau încotro.Ceea ce îi deosebea, însă, în comunitate, pe profesori? Ei bine, statutul. Unul care impunea respect: respect la clasă, respect în societate, respect chiar în scara blocului.Și s-au schimbat vremurile. A venit democrația, am devenit liberi. A început marea golăneală, distrugerea industriei, agriculturii, s-a furat cam tot ce se putea fura din bogăția unei națiuni. Pentru că România a fost o țară bogată! Bineînțeles, nici învățământul nu putea fi ocolit de „jihad”. Când vrei să faci praf o nație, distruge-i educația, viitorul. Parcă așa scrie la „manualul” acela…Pas cu pas, învățământul a fost tocat. Sistematic. Programe schimbate an de an, manuale pline de idioțenii, experimente peste experimente. Salariile dascălilor, și așa mici, au rămas în urma altor categorii profesionale. S-a ajuns ca un profesor cu gradul I să aibă o simbrie mai mică decât cea a unei femei de serviciu (a nu se înțelege că nu-i respect munca acesteia!) nu dintr-o multinațională privată, ci dintr-o instituție a statului român. Jenant.Profesorii au suportat umilințe peste umilințe. Fără bani în buzunar, cu statutul făcut praf, călcați în picioare de elevi și părinți, mulți dintre ei, cei mai buni, au ales să iasă din sistem. Au mers pe alt drum, sacrificându-și visul. Iar printre cei care au rămas, cu părere de rău o spun, se numără mulți nepregătiți, mulți fără vocație, dar nu asupra lor zăbovesc în aceste rânduri.În acest context, este firesc să se instaleze nemulțumirea în rândurile educatorilor. Îmi aduc aminte că eram în bacalaureat, în 1994, când se vehicula, în premieră, că profesorii ar boicota examenul. N-au făcut-o atunci și sunt convins că nu o vor face nici acum, așa cum nu au făcut nici în cei 23 de ani care s-au scurs între timp.De fiecare dată s-a vehiculat această posibilitate, dar de fiecare dată RAȚIUNEA a avut câștig de cauză. Oameni cu școală, dascălii au făcut pasul înapoi, gândindu-se ce grave repercusiuni ar putea avea acest demers asupra unei întregi generații. Pentru că cei pedepsiți nu ar fi guvernanții - li se fâlfâie! -, ci copiii.Conducătorii României, acei politicieni care le-au promis marea cu sarea profesorilor, vânzându-le gogoși ieftine în schimbul voturilor, ar merita din plin o asemenea palmă. Una fără precedent! Să blochezi bacalaureatul, să generezi o criză care să șocheze Europa. Dar palma aceasta, repet, nu s-ar îndrepta către ei. Lovitura la plex ar încasa-o tot elevii, cărora le înțeleg opoziția. De ce să îmi strici mie viitorul pentru că tu, profesor, ai salariu mic? Rezolvă-ți problemele prin alte metode! Un punct de vedere la care subscriu.În concluzie, dragi profesori, nu cred că acțiunea pe care o pregătiți se va și finaliza. Nu aceasta este soluția. Aveți la dispoziție o vară întreagă să vă organizați și să găsiți metoda optimă de a vă apăra interesele și mai ales statutul. Nu mai fiți naivi și nu mai credeți toate balivernele. Iar dacă aveți nevoie de idei…