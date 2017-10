De ce s-a enervat inspectorul şcolar general Răducu Popescu la şedinţa cu directorii

7

sa ne lamurim

Intai de toate, nu sunt din invataman, dar i-l cunosc bine pe acest individ si manevrele pe car ele face. Doi la mana, nu am nimic de demonstra nici tie nici altora legat de felul in care aleg sa ma exprim pe un anumit subiect. Trei la mana, acest individ, nu merita decat o astfel de abordare pentru ca si el la randul lui o manifesta prin gesturile si deciziile lui, fata de subordonati. Infect sau nu, modul meu de exprimare, vrea sa denote revolta fata de anumite personaje, situatii sau evenimente, e felul in care pot sa-mi arat dispretul fata de ceea ce ma deranjeaza. Daca am ofensat pe altcineva in afara de Raducu...mea culpa...in rest, numai de bine...

Mai Noni, vorbesti de intelect, dar tu, esti intelect prin modul tau infect de exprimare ?...Nu fac parte din sistem, dar m-ai revoltat prin modul...