De ce refuză primarii constănţeni decontarea navetei profesorilor

De ce refuză primarii constănțeni decontarea navetei profesorilor

Luna viitoare, Ministerul Educației va lansa în dezbatere publică o nouă variantă a Legii educației, printre punctele importante supuse atenției numărându-se admiterea la liceu, dar și decontarea navetei profesorilor și a elevilor.Meteahnă veche între primari și directorii unităților de învățământ constănțene din mediul rural, decontarea navetei a ajuns de mult motiv de proces în instanță, ca urmare a acumulărilor de sume.De la sindicatul învățământului constănțean am aflat că printre primăriile cu care există astfel de procese se numără Castelu, Lipnița, Dobromir sau Agigea.Florin Onescu, primarul comunei Lipnița, declara ieri pentru „Cuget Liber” că nu poate deconta naveta pentru că nu are bani la buget. „Știu că nu spun o noutate, dar trebuie să vă mai spun că nu mi se pare normal să decontez transportul în interiorul comunei, adică pentru niște profesori care merg la ore în satele învecinate. Știu că din luna decembrie a anului trecut sunt obligat să decontez naveta, dar încă nu au apărut normele metodologice de aplicare. Și încă ceva. Mi se pare o sfidare la adresa locuitorilor din comună care abia-abia își găsesc de muncă, dar nu le decontează nimeni transportul”, a mai declarat același primar.De aceeași părere este și primarul unei alte comune… incriminate de sindicaliști, cea de la Dobromir. Eugen Iliescu ne spunea ieri că a făcut eforturi pentru a reuși să găsească bani să plătească naveta, cu toate că el consideră că Primăria nu are nicio treabă cu transportul profesorilor, așa cum nici angajații primăriilor nu cer decontarea navetei.„Am reușit să rezolvăm restanțele, iar acum primul filtru se află la consiliile de administrație ale școlilor, care trebuie să vadă dacă sunt justificate acele cereri de decontare pe care le solicită profesorii. Ajunsesem să decontăm lunar chiar 11.000 lei, iar acum după ce am căzut de acord asupra acestui filtru suma a scăzut la 5.000 de lei. Din cei 40 de profesori de la liceul din Dobromir, pentru jumătate care locuiesc în comuna Băneasa le-am pus la dispoziție un microbuz, iar cei din Constanța și Medgidia care vin la Dobromir, am înțeles că se unesc într-un mijloc de transport. Repet, însă, noi primăriile avem numai obligații față de școală, iar în rest hotărăște Inspectoratul Școlar pe cine pune director, ce trebuie să mai facă școala fără să ne întrebe și pe noi”, a conchis primarul Iliescu.Nu suntem convinși că noua lege va reglementa această problemă a județului Constanța.Din păcate, asistăm la cea de-a 65 schimbare din ultimii 25 de ani a acestei legi care nu face altceva decât să bulverseze din nou sistemul educațional românesc care mai are puțin și intră în colaps, din cauza ambițiilor unor miniștri de a-și pune amprenta trecerii prin fotoliul ministerial.Ba mai mult, actualul ministru al Edu-cației ia în calcul propunerea unei legi a educației pentru preuniversitar, o altă lege a învățământului superior și, separat, un statut al personalului didactic.