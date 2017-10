Comentariul zilei de ieri

De ce nu se reabilitează monumentele?

Ştire online publicată Vineri, 18 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Comentariu primit pe site-ul cugetliber.ro, la materialul „Monumente din Dobrogea, îngropate în expertize fără nicio finalizare”. Reabilitarea monumentelor este o problemă extrem de serioasă. Într-o perspectivă nu prea îndepărtată, edificiile pot oferi, prin turismul cultural, surse inimaginabil de mari pentru bugetele locale; cu atât mai mult cu cât majoritatea localităților Constanței, și mai mult cele de pe linia Dunării, au pe suprafața lor situri arheologice de importanță excepțională. Cum pot fi acestea restaurate și puse în valoare? Simplu: printr-o politică unitară, continuă și prin colaborarea autorităților centrale cu cele locale. Dar tocmai aici este buba; aici intervin disfuncționalitățile însă nimeni nu le recunoaște, deși toată lumea le știe. Ministerul Culturii, prin Direcția Patrimoniului Cultural Național, organism format din specialiști, face tot ce poate și ce-i dă voie legea să facă. Dacă susține numai expertize și planuri, este foarte bine, deoarece sunt foarte costisitoare și autoritățile locale nu vor face asta niciodată. Nicio autoritate locală nu o să prevadă în buget sume pentru așa ceva, deși, prin lege, are obligația să se implice în restaurarea și valorificarea monumentelor. Și nu o face din mai multe motive, cele mai multe meschine, de ordin politic. Nu este compatibilă culoarea guvernului cu cea a primarului. Deși orice autoritate face din salvarea și valorificarea monumentelor un cal de bătaie în campania electorală, de făcut ceva concret, nu face nimeni. Sigur că și Ministerul Culturii poate fi învinovățit pentru că nu alocă fonduri pentru reabilitare, dar cum sa dea bani MCC pentru un sit care este în ograda unei autorități? Care nu a făcut chiar nimic pentru acel monument. Măcar să asigure o împrejmuire, să angajeze un paznic, să mai coordoneze, din când în când, o acțiune de igienizare. Pe de altă parte, dacă o autoritate va elabora un program coerent destinat monumentelor (dar nu unul politic), creat de persoane autorizate, care se va finaliza cu ceva concret, atunci Ministerul, indiferent de culoarea politică a guvernului, îl va sprijini. Însă, la nivelul autorităților, astfel de intenții lipsesc deocamdată. Dacă pentru siturile noastre arheologice s-a mai făcut totuși ceva, asta se datorează faptului că sunt incluse în programele de cercetare ale instituțiilor de profil, iar când demarează campaniile arheologice, specialiștii se ocupă și de degajarea gunoaielor depuse peste an, se mai ceartă cu cei care fac din acestea pășuni pentru animale, cariere de piatră, și se țin ce capul primarilor o lună, două, cât țin săpăturile arheologice. În rest... O cauză care împiedică autoritatea locală să dezvolte proiecte de restaurare este lipsa specialiștilor avizați de MCC pentru această activitate. Multe autorități se adresează proiectanților de utilități, nepregătiți pentru lucrări de reabilitare arheologică, rezultând tot felul de proiecte care nu pot fi puse în practică deoarece nu primesc avizul Ministerului Culturii. Dar de ce se apelează la nespecialiști, când legea este clară? Poate din motive clientelare! Poate, zic și eu! Cu un arhitect care lucrează pe monumente nu poți face același compromisuri ca atunci când realizezi un proiect pentru apă sau canalizare. Monumentul istoric nu vrea să știe ce culoare are cel care proiectează, executantul ori beneficiarul. Rămânem doar cu zarva că vrem să facem, dar nu ne lasă ministerul, muzeul, institutul nu știu care. Și anii trec și pereții se crapă, zidurile se micșorează. Ne războim toată ziua din motive de partid, ne aruncăm venin unii în fața celorlalți, așteptăm să vină americanii sau cine știe cine să ne rezolve treburile, și, în acest timp, monumentele care ne reprezintă cel mai bine în fața lumii și din care putem scoate bani frumoși se degradează. Unii sunt nepăsători, vor să se dărâme, le batjocoresc prin nepăsare! Alții ar vrea să facă ceva, dar…Primarul nu poate din cauza Consiliului Județean, acesta din urmă fiind, la rândul său, încurcat de Ministerul Culturii. Ministerul ar dori să facă ceva, dar nu-i permite CJ și nici primarul. Scenariul nu este, din nefericire, prea optimist și nici nu va fi prea curând. de la Un Cititor! (17-01-2008 11:09:49)