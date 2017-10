De ce nu merg elevii la şcoală, joi şi vineri

1

Criza, bat-o vina

In starea de necesitate, in care ne aflam de ani buni, indiferent de culoarea politica a guvernantilor, fortarea cadrelor didactice sa-si mai linga ranile cu cateva sute de lei in plus la salariul redus la mai putin de jumatate demonstreaza valabilitatea dcitonului "Scapa cine poate!" Partea proasta este ca nu se mai poate asa. Exemplul unor tari care-si pastreaza demnitatea locuitorilor ei prin formele de protest este departe de noi, drogatii de zi cu zi, ametiti de logoreea acelorasi chipuri care au distrus tara. Poza cu elevii gimanziali sau liceali este inadecvata la mesajul articolului, care se refera la invatamantul primar. S-auzim numai de bine!