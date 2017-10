De ce mai există licee la ţară? Bacul nu mai trece de coada vacii

De ce mai există licee la țară? Bacul nu mai trece de coada vacii

Anul trecut, în județul Constanța, au existat patru unități de învățământ liceal care au reușit „performanța” de a înregistra promovabilitate zero la sesiunea de Bacalaureat 2014, motiv pentru a încerca să aflăm ce măsuri au întreprins managerii acestor instituții pentru a îndrepta situația.Cu unii dintre acești directori am discutat și de-a lungul anului școlar 2014-2015 și ne mărturiseau că în ciuda tuturor încercărilor, nu pot aduce cu forța elevii la cursurile remediale inițiate special pentru clasa a XII-a.Cele patru unități nominalizate anul trecut de Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu promovabilitate zero sunt Liceul Tehnologic „Nicolae Istrățoiu” Deleni, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrecu” Cumpăna, Liceul Tehnologic „Radu Prișcu” Dobromir și Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu.La Deleni, prof. Doina Girel, director, afirma că dintr-o clasă a XII-a de 18 elevi, s-au înscris doar 8 pentru Bacalaureat. „Tot anul școlar s-a mers pe pregătire suplimentară, colegii mei încercând să-i ajute, dar din păcate mai sunt și corijenți care cel mai probabil se vor prezenta în toamnă”. Tot o singură clasă a existat și la Cumpăna, și după cum afirma prof. Monica Nuțu, director adjunct, din cei 24 de absolvenți, s-au înscris 17 la Bacalaureat, ceilalți șapte neavând situația școlară încheiată. La Nicolae Bălcescu, am aflat de la prof. Tatiana Stoica, director, că din cei 19 ab-solvenți, doar șase s-au înscris la examenul de maturitate. „Este o situație mai deosebită și fiecare în parte are o poveste de viață specială”, afirma directorul.Aceeași situație am întâlnit-o și la Liceul Teoretic din Băneasa, unde am aflat că, din cei 75 de absolvenți de-a XII-a, vor susține Bacalaureatul 46, ceea ce ne face să credem că în mediul rural sita examenului de maturitate se cerne încă dinainte de a mai susține liceenii probele. Semn că s-au convins că nu oricine mai poate să țină o diplomă de Bacalaureat în mână.Precum capra râioasă… da’ cu coada pe susLa Dobromir, în ciuda încercărilor noastre de a stabili un dialog civilizat cu prof. Daniel Stroe, directorul liceului, am fost luați la rost, de genul „Ce calitate aveți să-mi puneți asemenea întrebări? Luați legătura cu Inspectoratul Școlar pentru ce doriți să aflați!”. La fel și la o altă unitate „fruntașă” la promovabilitate în județul Constanța, și anume Liceul „Regele Carol I” din Ostrov, unde prof. Florica Constantin, director adjunct, a avut „amabilitatea” de a ne refuza orice comentariu legat de numărul de înscriși la Bacalaureat din cele două clase care au absolvit anul acesta.Că place sau nu, învățământul în mediul rural îndepărtat al județului este unul cu totul special și tocmai de aceea nici profesorii nu se înghesuie să rupă pragurile unor unități precum Dobromir sau Ostrov. Dar când în fruntea instituțiilor mai există și asemenea cadre didactice care refuză orice dialog, dintr-un motiv doar de ele știut, chiar că nu ne mai miră non-performanțele.