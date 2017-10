De ce îşi trimit părinţii copiii la studii în străinătate

De ce își trimit părinții copiii la studii în străinătate

Ieri, la hotelul „Ibis” din Constanța, a avut loc a doua ediție a Târgului „World Education”, în cadrul evenimentului „Săptămâna educației în străinătate”, unde sunt prezente universități și licee de elită din Marea Britanie, Olanda, Elveția, Statele Unite, dar și din alte țări. Se alătură ofertei câteva tabere de vară din străinătate.La ora documentării noastre, cei mai mulți liceeni proveneau de la Liceul Teoretic „Traian”, în special din clasa a XI-a. Am găsit, însă, și destui elevi care au venit însoțiți de părinți.Adriana Popescu este mama unei eleve de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și care și-ar dori să-i poată oferi fiicei șanse unui învățământ diferit: „Avem prieteni ai căror copii studiază în Marea Britanie sau în Olanda și care sunt foarte mulțumiți. Ne dorim o viață mai bună pentru copilul nostru, pentru că astfel putem trăi și noi mai liniștiți că are șansa unui viitor mai bun decât aici, în România”. Ne-a mărturisit că, deocamdată, nu are niciun serviciu, iar soțul deține o firmă și vor încerca să afle cât mai multe amănunte legate de studiul în Marea Britanie, unde guvernul țării oferă credite.Familia Tănase are o fată în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Întrebată de ce și-ar dori să-și trimită fiica în străinătate, mama a fost cât se poate de categorică: „În afară de teorie, învățământul superior românesc nu oferă nimic. Nu fac practică nicăieri, iar dacă ajung undeva să fie acceptați, sunt priviți cu miștocăreală. De aceea și avem atâtea plagiate, pentru că studenții nu iau contact cu practica și atunci copiază și ei de prin alte lucrări, dacă le lipsește experiența”.Un alt părinte cu care am vorbit și care este de profesie ofițer de armată are băiatul în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Traian”: „Am venit din timp să ne interesăm cam cât ne-ar costa să-l trimitem să studieze în străinătate, dar, din păcate, costurile sunt extrem de mari la universitățile prezente aici. Nu mai vorbim de taberele de vară în străinătate. Oricum, vă spun sincer, că pentru binele lui m-aș îndatora și cu un credit la bancă numai să-i știu viitorul asigurat”.Ne-am oprit la standul unei universități din Haga, unde l-am întâlnit pe Costin Garofil, student anul III la științe economice la Universitatea „Ovidius”, în calitate de asistent traducător. De la el am aflat că elevii sunt interesați de specializarea comunicare internațională, al cărei cost pe an este de 1.835 de euro. La care se adaugă alți 500-600 de euro pentru cazare și masă. Per total, cheltuielile pentru un an de școlarizare la The Hague University of Applied Sciences ajunge la circa 13.000 de euro pe an.