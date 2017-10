De ce ies profesorii constănţeni în stradă

1

Ziua Educatiei, o noua toamna "pe vechile dureri"

Ce se intampla in sfera educatiei nu prea mai intereseaza pe nimeni dintre politicienii nostri. Sa aducu in pragul saraciei dascalii de la catedra este ceva obisnuit, intr-o prioada de criza provocata la nivel inalt. Liderii de sindicat gen Iona Purcarea ar trebui sa dispara, dupa toate esecurile unor lupte de fatada, cand ei insisi au cochetat cu puterea, discreditand destinul celui mai numeros segment bugetar (apropae 400.000 de salariati din cei aproape 1.300.000 de bugetari). Uitand ca-n ei este si numar, si putere, profesorii, disperati, nu mia cred in nimic, vaitandu-se pe la toate colturile si umilindu-se rusinos, fara verticalitate. iar politicieni PDL-isti, gen Zanfir Iorgus, vin sa-i mangaie pe crestetele lor ninse, promitandu-le, din patru in patru ani, marea cu sarea. Oana Purcarea sa faca bine sa-si dea demisia de onoare, ogoindu-si sotul inspector, si safaca, astfel, loc unui lider bataios. O mare eroare savarsita de-a lungul celor aproape 22 de ani, este dezinteresul pentru procurarea unui arsenal sindical-fondul de greva, cu care s-ar fi putut strange, prin alocarea a jumatate din cotizatia uinara de 1%, peste un salariu, suficient sa se rezist, in caz de greva impotriva unor guvernari rusinoase. Dar lectia democratiei si a demnitatii nu a fost bne pregatita in cancelariile scolilor din Romania.