De ce este nemulţumit liderul elevilor constănţeni, Alexandru Bajdechi

De ce este nemulțumit liderul elevilor constănțeni, Alexandru Bajdechi

Motiv pentru a-l provoca pe Alexandru la un bilanț al mandatului său, care nu a pornit tocmai cu dreptul, după cum afirmă el, din cauza fostului președinte Andrei Bogdan: „Spre deosebire de restul țării, la noi alegerile au întârziat cu două luni, așa încât mandatul meu a fost de 10 luni. În timp ce colegii mei din alte județe în luna ianuarie 2013 deja știau ce au de făcut, la noi a fost mai greu”.- Andrei era președinte și pe județ, dar și la nivel național. S-a folosit de chestia asta pentru a-și prezerva drepturile. El ar fi trebuit să fie tras de urechi că nu face alegerile la Constanța de superiorii din structura națională. Dar cum el era acolo, cine să-l mustre? Constanța a avut de pierdut din această cauză, că nu s-a putut concentra pe nevoile elevilor din județ și mai mult era preocupat de ceea ce se întâmpla la nivel național. Pot să speculez că Andrei a ținut de mandat încă două luni, pentru ca eu să nu pot să candidez pentru o funcție în biroul național. Până în luna septembrie 2012, noi am colaborat foarte bine. Apoi nu știu ce a avut de câștigat. Din păcate, acea cutumă politică de a ține de putere cu orice preț s-a petrecut și la nivelul elevilor, din cauza influenței pe care o avea atât la nivel de județ, cât și național.- Atât noua lege a educației, cât și legea veche 84/1995 stipulează faptul că elevii beneficiază de transport gratuit. Am contactat Regia Autonomă de Transport în Comun, care ne-a răspuns că Primăria trebuie să ne dea un răspuns. Am vorbit cu domnul viceprimar Decebal Făgădău, care ne-a spus că nu sunt bani. Am trimis un coleg să participe la o ședință de Consiliu Local, prilej cu care primarul Radu Mazăre a spus că nu i se pare normal ca elevii să se etaleze prin școli cu genți și haine de firmă, Gucci, Armani, dar să aștepte bani pe transport. La ora actuală, există o reducere pentru cei care se încadrează la căldură. M-am lămurit că este o bătălie pe care o putem câștiga doar în instanță, pentru că nu există voință. Un alt punct pentru care ne-am zbătut a fost legat de reprezen-tarea elevilor în consiliile de administrație ale școlilor. Inițiativa s-a materializat într-o propunere legislativă, care probabil este pe masa Comisiei de învățământ din Senat. De asemenea, înființarea Aso-ciației Elevilor din Constanța, cu personalitate juridică, consider că este o altă realizare, în premieră națională, Constanța fiind singurul județ la ora actuală cu o asemenea structură.- Cel de la Colegiul „Mircea”, „Călinescu”, „Traian”, „Lucian Blaga”, „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, Mihail Kogălniceanu, „Callatis” Mangalia, în general liceele mari, cu tradiție. În schimb, e foarte complicat cu liderii din școli, pentru că sunt mici și poate așteptările sunt prea mari. Dar privim partea formativă, prin care ei vin mai pregătiți în licee.- Care cunoaște legislație, în special privitoare la educație, principiile care derivă, regulamentele școlare, ce este permis și ce nu. Practic, trebuie să cunoască sistemul, din partea for-mală.- Să fie puternic, să nu accepte compromisuri care sunt dubioase. Să știe că este un sistem politizat, iar lucrul acesta se vede în faptul că tot timpul primează interesele Guvernului, și nu interesele noas-tre. Să încerce să atingă idealurile elevilor. Nu pot spune acum, la final de mandat, că mi-a făcut o deosebită plăcere, dar am tratat totul ca pe o responsabilitate față de colegii mei. Nu pot spune că a fost un mandat victorios, pentru că au fost multe obiective pe care am încercat să le atingem, dar refu-zurile au fost din partea autori-tăților. În schimb, m-a pregătit pentru viață.Astăzi, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor din Constanța, candidează un elev de la Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia, Simion Alexandru Prise-caru, clasa a X-a, iar pentru vicepreședinte - Stefania Sterie, Colegiul „Mircea” și Andrei Gâlcă.