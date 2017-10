De ce este interesat CJC de Palatul Copiilor? Ministerul Educaţiei pune punctul pe "i". Miroase a afaceri imobiliare

De ce este interesat CJC de Palatul Copiilor? Ministerul Educației pune punctul pe "i". Miroase a afaceri imobiliare

Departe de a încerca vreo speculație a intervenției lor, tinerii din federația constituită la Constanța se implică în promovarea recentei inițiative a vicepreședintelui Consiliului Județean, Claudiu Palaz, de trecere a Palatului Copiilor în administrarea Consiliului Județean.Pe adresa redacției am primit un comunicat din partea Federației Tinerilor din Constanța, în care se precizează: „Trecerea imobilelor Palatului Copiilor în domeniul public județean poate duce și la rezolvarea problemelor cu închirierea spațiului, care în acest moment este blocată la Guvern. De asemenea, această trecere în domeniul public județean nu împiedică cu nimic ca statul să investească în clădire, instituția publică Palatul Copiilor urmând să devină titularul dreptului real de administrare. În acest sens, Federația Tinerilor din Constanța solicită conducerii Consiliului Județean Constanța și consilierilor județeni inițierea unui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (41) din Legea educației naționale. Numai în acest mod se poate asigura bugetarea unor lucrări de investiții pentru anul 2017".„Principala noastră teamă este că își vor pierde destinația“După cum am aflat de la Ministerul Educației, de la inspectorul de specialitate Cătălina Chendea, la ora actuală niciunul din cele 41 de palate ale copiilor din România nu și-a schimbat „stăpânul”, în ciuda discuțiilor purtate și în 2013 și în 2014 pe marginea Legii descentralizării teritoriale, care a fost respinsă de Curtea Constituțională. După care s-a revenit cu un alt proiect și nici acela nu a fost avizat.Întrebată ce se va întâmpla în cazul în care hotărârea va fi aprobată la nivel județean, Cătălina Chendea a fost cât se poate de clară: „Spațiile acestea nu pot trece sub alt administrator decât prin hotărâre de guvern. Consiliul Județean ar trebui să facă o solicitare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ulterior, și acesta să inițieze un HG. Noi nu vom iniția niciodată o astfel de hotărâre, pentru că nu vrem să le cedăm. Principala noastră teamă este că își vor pierde destinația. Multe sunt clădiri de patrimoniu, multe au curte foarte mare, au spații care sunt vizate de foarte mulți agenți economici sau de alte instituții ale statului și nu vrem să le dăm efectiv. De fiecare dată noi ne-am opus și până acum șefii au fost de acord cu poziția noastră și au înțeles necesitatea acestor palate. Știu că sunt unele zone în care, funcție de partidul care se află la conducere, ar fi mai bine pentru palate trecerea lor în administrare locală, dar per ansamblu analizele noastre au dovedit că e bine cum este acum. Nu ne opunem de dragul opoziției, ci pur și simplu am constatat, în cazul altor clădiri care au fost luate de alte instituții, prin retrocedare, că au avut de suferit tot copiii. Majoritatea clădirilor sunt în centru și, în cazul în care au fost pierdute, copiii au fost mutați pe la marginea orașului, ca, în final, să renunțe. Și în majoritatea orașelor vorbim de singura unitate în care copiii își petrec timpul liber în mod gratuit”, a explicat același reprezentant MECS.Totuși am vrut să aflăm dacă se caută soluții pentru o subînchiriere a spațiilor excedentare din cadrul Palatului.„Aceasta mi se pare o mare greșeală și în acest caz eu aș iniția o hotărâre de guvern. Personal, am vorbit cu numeroși factori decidenți și ni s-a spus că NU, pentru că deschidem cutia Pandorei. Apoi va veni toată lumea și va apărea o invazie de privați.Am avut numeroase discuții cu domnul director de la Palatul Copiilor din Constan-ța și știu că are dreptate. Am încercat și am găsit un exemplu anterior, inițiat de Ministerul Sănătății, care într-un HG era prevăzută închirierea spațiilor spitalicești cu paturi. Adică ei pot să închirieze o aripă la o clinică privată și aceea să facă ce vor. Din păcate, HG-ul inițiat zace într-un sertar. Am citit multă legislație, am vorbit cu un jurist, cu cei de la Patrimoniu, am făcut HG și atât… Ni s-a spus că va fi un nou secretar de stat pe Patrimoniu și că e cineva care știe mai bine. Ideea este că au mai rămas câteva palate, vreo 41, și cluburi, care sunt la extrașcolar și nu se zbate nimeni pentru ei”, a conchis cât se poate de clar același interlocutor.