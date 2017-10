De ce Consiliul Judeţean trimite ISJ Constanţa la „Românii au talent“?

De ce Consiliul Județean trimite ISJ Constanța la „Românii au talent“?

Consiliul Județean Constanța a trimis, ieri, o adresă Inspectoratului Școlar Județean, prin care solicită implicarea instituției în spectacolul TV „Românii au talent“. „În data de 20 septembrie, ora 10, are loc preselecția emisiunii Românii au talent, prin care vor să descopere oameni talentați din Dobrogea. Organizatorii vor să descopere noi talente în următoarele domenii: trupe rock, aruncători de cuțite, darts, tras cu arcul, gimnas-tică artistică și ritmică, gimnastică aerobică, caricaturiști, cluburi arte marțiale, kangoo jumps, patinaj pe role, bicicliști acrobați, dresură de animale (păsări - jonglerii), step, percuționiști la sticle - pahare, trupe streetdance - breakdance, rapsozi populari, ansambluri populare, coruri, instrumentiști, fanfare, clovni, jon-gleuri, majorete, trupe de dans țigă-nesc, tot ce ține de minorități: muzică - dans - obiceiuri, tâmplari, tăietori de lemne, ventriloci, contorsionism, arte marțiale, cântăreți saxofon, acrobați silk, fachiri, magicieni, iluzioniști, bucătari care să facă jonglerii cu alimente și care să și gătească în același timp, toboșari, percuționiști, speedpainting, cântăreți la țambal, precum și orice alte talente ieșite din comun. Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să anunțați persoanele interesate în vederea participării la preselecția menționată”, se arată în adresa Consiliului Județean. Contactată pentru a ne oferi detalii în legătură cu acest anunț, prof. Marinela Mrejeru, inspector școlar de specialitate educație permanentă și mentorat, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, cel mai probabil, respectivul anunț este în atenția directorilor de unități școlare, care la rândul lor urmează să-i informeze pe elevii care nu au cursuri în intervalul orar precizat: „Pentru elevii care învață în al doilea schimb, ar exista posibilitatea participării lor până la începerea cursurilor. În niciun caz nu este în atenția inspectorilor!”. Având în vedere cozile care se for-mează de obicei la aceste preselecții cotate cu premii fabuloase pentru sărăcia unora, nu credem ca elevii din schimbul doi, care încep la ora 13 orele, să poată fi prezenți și la cursuri. Așa încât absențele de mâine vor avea o… motivare: participarea la preselecțiile „Românii au talent”. Dacă aveți sub 18 ani veniți cu părinții Constanța este ultima destinație a traseului străbătut în întreaga țară de Caravana „Românii au talent”. Dobrogenii sunt așteptați astăzi, începând cu ora 10, la Hotel Ibis, la preselecții. Indiferent de vârstă, ocupație sau talentul pe care îl au, aceasta este șansa lor de a se face remarcați în fața întregii țări. În regulamentul de desfășurare a acestui concurs, se precizează că, în cazul candidaților cu vârsta sub 18 ani, trebuie să se prezinte la preselecții însoțiți de un părinte sau tutore. Alături de ei, în această zi vor fi, bineînțeles, și Smiley și Pavel Bartoș, curioși să vadă ce au dobrogenii de oferit. „Anul trecut, la Constanța, ne-au așteptat surprize foarte plăcute, pe câteva dintre ele le-am revăzut apoi în semifinale și chiar în finală. Sperăm că, și de data aceasta, va fi la fel!“, a declarat Smiley. Înscrierile se fac on-line, pe www.romaniiautalent.ro, dar și direct, în locație.