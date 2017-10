De ce ar alege elevii o carte în loc să navigheze pe Facebook

Tocmai de aceea, ne-a atras atenția propunerea stimatului profesor Valentin Sgarcea, de la catedra de limba română a Școlii nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Constanța, unul dintre dascălii apreciați ai Constanței și Dobrogei, cel care a ales să dezbată acest subiect atât de complicat, al lecturii, cu prilejul marii sărbători de ieri a școlii, la împlinirea a 176 ani de la nașterea lui Hasdeu.Cu titlul „Magia lecturii”, acțiunea prof. Sgarcea i-a avut ca beneficiari pe elevii claselor a VI-a B și D, iar ca invitat pe poetul Mircea Lungu, al cărui expozeu a încercat să stârnească setea de citit măcar în rândul elevilor prezenți. Autorul cărților de poeme „Singurătatea nu-mi aparține” (1999) și „Sunt și cuvintele tale” (2009) este un membru activ al Cenaclului „Mihail Sadoveanu”.„Mai atrage lectura generațiile actuale de elevi? Există o magie a lecturii pentru generația realului”? - cu aceste întrebări și-a început discursul Mircea Lungu, presărat cu citate din antici sau cu trimiteri la titluri celebre. „De ce citim și nu lecturăm? Pentru a descoperi cu fiecare scriitor că lumea nu s-a născut o singură dată. Magia cititului există ca una dintre bucuriile mari ale vieții și probabil unul dintre singurele vicii care nu sunt pedepsite. Poate cu o invidie admirativă veți constata că și voi ați fi putut să scrieți, dar altfel, schimbând linia narativă a autorului. Și astfel intrați într-un joc al creației, al memoriei, încercând să vă substituiți povestitorului sau unuia dintre personaje cu care vă identificați. De ce mai citim? Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, a acceptat că școala îi băga pe gât o serie de cunoștințe pentru că acel sistem ordonat îi dădea prilejul să se instruiască și până în ziua de azi a rămas setos de a citi. Citim o carte pentru că ne-a fost recomandată sau o anumită operă. Eu după 18 ani am făcut diferența între a citi și a lectura. Cititul m-a salvat de la o anemiere intelectuală. Citirea era una intensivă pentru că așa cerea sistemul de învățământ care mă disciplina. Lectura înseamnă o întoarcere la recitire cu mai multă atenție, cu aplecare. Și atunci un titlu cheamă alt titlu și ideile alte idei. Astfel începeți să vă mobilați memoria intelectuală. Toți scriitorii au fost înainte cititori. Mare fapt reușesc să realizeze profesorii transmițând elevilor din bogatul lor bagaj de cunoștințe informații accesibile, pe care să le înțeleagă elevii. Așa se întâmplă că acești profesori minunați creează în jurul lor grupuri de elevi care duc învățătura mai departe. După aceea rămâne familia care are un rol deosebit în stârnirea nevoii de lectură. Altfel, degeaba își fac profesorii treaba extrem de bine. În școală ar trebui profesorii să se întrebe: care sunt cărțile care trebuie citite, care sunt cărțile cele mai importante care trebuie citite și de la ce vârstă trebuie începută formarea intelec-tuală propriu-zisă”, a declarat Mircea Lungu.Întrebat de elevi dacă există o carte care l-a marcat, Mircea Lungu a răspuns „Fire de iarbă”, de Walt Whitman: „N-am dat click, am preferat să descopăr cărțile”.La finalul întâlnirii, prof. Valentin Sgarcea a lansat elevilor o provocare, de a se revedea peste doi ani și a descoperi utilitatea întâlnirii de ieri.Rememorarea nașterii patronului spiritual a constituit, ieri, pentru întregul colectiv de cadre didactice și elevi al Școlii „B.P. Hasdeu” din Constanța motiv de mare sărbătoare. Din agenda bogată pregătită special au făcut parte concursuri de matematică, sportive, de cultură generală, un atelier de creație, expoziții culinară ori de desene. Clasele pregătitoare au serbat „100 de zile de școală”, în timp ce elevii de gimnaziu au vizionat un film documentar. Ziua s-a încheiat cu o întâlnire cu dascălii de azi și de ieri ai școlii și cu un spectacol intitulat „Pe aleea Domnului Hasdeu”.