De ce aleg elevii din Republica Moldova să înveţe la Constanţa

De ce aleg elevii din Republica Moldova să învețe la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

An de an, în fața Consulatului României din Chișinău se formează cozi impresionante, sute de absolvenți moldoveni de clasa a IX-a nutrind speranța că vor ajunge să studieze într-un liceu de peste Prut.Pentru anul școlar 2013-2014, conform anunțului făcut de Inspectoratul Școlar Județean Iași, s-au propus spre școlarizare 1.500 de locuri pentru candidații din Republica Moldova: 800 de locuri cu bursă și 700 de locuri fără bursă. În condițiile în care pentru țările învecinate și Diaspora s-au oferit doar 150 de locuri cu bursă și tot atâtea fără bursă. Numărul de locuri a rămas neschimbat din anul trecut.O succintă comparație cu anii anteriori a relevat faptul că în 2011 numărul locurilor bugetate a fost mai mic față de ultimii doi ani. Atunci s-au alocat 800 de locuri cu bursă și 150 fără bursă pentru elevii moldoveni.Revenind la anul școlar 2013-2014, cele mai multe locuri, cum era de așteptat, s-au oferit în județele Suceava (252 locuri), Iași (227 locuri) și Vaslui (95 locuri). În Capitală s-au acordat doar 60 de locuri, iar în județul Tulcea, surprinzător, un singur loc.La ce licee constănțene au ajuns candidațiiDin totalul celor 1.500 de locuri, în Constanța au fost prevăzute 20 de locuri la cinci colegii, patru licee și un loc la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Constanța.Concurența celor care au aplicat la liceele din Constanța a fost destul de mare. Cea mai mare medie cu care a fost admis un elev moldovean s-a înregistrat la Colegiul Comercial „Carol I”, aceasta fiind 9,33. O creștere semnificativă față de anul trecut, când la admitere cea mai mare medie a fost 8.98, la Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța.Despre experiența primului an de liceu la Constanța am stat de vorbă cu o elevă de la Liceul „George Emil Palade” din Constanța: „M-am obișnuit cu Constanța, chiar dacă îmi doream mult să fac liceul la Brașov. Însă am trecut prima opțiune un liceu din Constanța pentru că aici am rude și taică-miu e șofer de curse lungi și-mi aduce geanta cu mâncare. Colegii m-au primit cu drag, însă nu scap de invidia lor, care știu că iau bursă. Din păcate, ei nu înțeleg că nouă ne este mult mai greu să ne descurcăm aici, fiind departe de casă și n-are cine să ne facă o ciorbă când ajung obosită de la ore la cămin. Profesorii sunt corecți și apreciază mult, cum e și normal, elevii care învață. Cât despre bursă, se duce pe mâncarea din cantină, pentru că aceasta este condiția dacă vrei să stai la căminul școlar. Altfel trebuie să-ți cauți gazdă”.În final, avea să ne povestească și câte ceva despre condițiile în care stau elevii: „ În cameră stau câte zece fete/băieți, iarna e frig, mobilierul e vechi, gândacii nu pot fi alungați nici cu cele mai puternice insecticide”.Despre bursa elevului moldoveanDin totalul celor 20 de locuri prevăzute la Constanța pentru elevii moldoveni, au fost ocupate 16, candidații urmând să beneficieze de burse de la statul român pentru ciclul liceal 2013-2018.Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni, bursa lunară pentru elevi este echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună. Ea se acordă pe parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară.Bursele pentru elevi se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale, iar celelalte cheltuieli se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, pe a căror rază își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.De asemenea, elevii moldoveni vor beneficia de asistență medicală gratuită, tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, cazare în internatele școlare și căminele studențești în limita subvențiilor aprobate cu această destinație de la bugetul de stat.Dorin PERDIVARĂ