De ce a ţinut Răducu Popescu să pună directorii cu mâna lui. ISJ explică „misterul“

La Kogalniceanu este haos general!Scoala cade pe noi, promovabilitate bac 8%,iar directorul Revnic-Bold era de negasit in scoala!Programul lui era de 2 ore zilnic!Atat statea in scoala!Nici macar la ziua scolii nu a venit la scoala!Si culmea, el ramane pe post, iar directoarea adjuncta, care timp de un an s-a luptat singura cu toate problemele din scoala, este demisa!!!Unde este corectitudinea ISJ-ului care cunoaste problemele din scoala? Domnul director Bold se lauda ca de el nu se atinge nimeni deoarece are pile la general si isi va aduce si o adjuncta din aceeasi cloaca politica!