De ce a rămas Universitatea „Ovidius“ fără studenţi

DECAN FULEA-O RUSINE

au ramas fara studenti ptr ca oameni precum profesorii de acolo,care nu trec pe la cursuri ci stau toata ziua in birou,nici macar nu au bunul simt sa le predea...si la examene dau cu ei pe pereti...de ce nu se uita d-nul decan la anul III-LITERE sa vada cati au restante din cauza d-nei Fulea ???? Oare nu se gandeste nenorocita ca are si ea copii,sau poate nu are ca sta in birou si urla ca nebuna!!!!

Răspuns la: Din incompetenta

Adăugat de : Marinescu, 1 septembrie 2014

au ramas fara studenti pt ca profesorii in loc sa meraga din liceu in liceu sa prezinte oferta universitara prefera sa se "manance" intre ei