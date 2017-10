De ce a plecat Liliana Timofte de la ISJ

Demisia intempestivă a prof. Liliana Timofte din funcția de inspector școlar management educațional a stârnit vii controverse, reieșite fie și numai din comentariile pe care le-au lăsat cititorii la articolul „Demisie ȘOC la ISJ”, persoane care se dovedește că ar cunoaște multe din cele ce se întâmplă în sediul de pe strada Mihai Eminescu. Dincolo de acuzațiile care i se aduc, fostul inspector Timofte este un recunoscut profesionist în domeniul managementului și poate de aceea a fost unica persoană care l-a însoțit pe prof. dr. Răducu Popescu la numirea sa, în anul 2012. Nu de puține ori, însă, am auzit directori de școli constănțene afirmând că inspectoarea a căzut în păcatul „femeiesc” al bârfelii șefilor și al unei nemăsurate nevoi de influență „la vârf”. Nu știm dacă demisia a fost prețul plătit, cert este că, interpelat în legătură cu motivele demisiei prof. Liliana Timofte, „generalul” a afirmat că nu le cunoaște și că se abține de la orice comentarii: „Pur și simplu ne-a adus la cunoștință demisia. Pentru mai multe amănunte, vă rog să o sunați pe doamna”. Din păcate, nu am reușit să luăm legătura cu prof. Timofte, dar cu diplomația-i recunoscută sigur ne-ar fi… lămurit. Numirea prof. dr. Iris Sarchizian, director al Școlii Gimnaziale Nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, în funcția de inspector școlar de specialitate pentru management educațional, evaluare și dezvoltare insti-tuțională, asigurarea calității, este una previzionată. La una dintre ședințele tehnice cu directorii de la începutul lunii octombrie 2013, desfășurată la Colegiul Naționale de Arte, inspectorul general a prezentat-o ca fiind un specialist în domeniul managementului: „Revin cu invitația de a vă alătura echipei din inspectorat!”. La vremea respectivă, prof. Sarchizian a supus atenției directorilor proiectul „Implementarea standardelor sistemului de control intern/managerial la entitățile publice”. Facem precizarea nu neapărat pentru a demonta zvonurile conform cărora numirea s-ar datora și frumoasei prietenii ce o leagă încă din facultate de „doamna inspector general”. Și pentru că tot comentatorii articolului (și nu numai) au lansat ipoteza unei următoare demisii, în persoana prof. Petrică Miu, coleg de „cabinet” cu prof. Liliana Timofte, l-am contactat pentru a încerca să-i aflăm intențiile. Dar a negat cu vehemență că ar avea în plan o astfel de mișcare.