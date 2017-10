De ce a fost închisă Biserica SFÂNTUL MINA! SCANDAL fără precedent în ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

10

Realitatea de la Sfantul Mina

Parintele Picu a instrainat intr-adevar bunurile sacre ale Bisericii ! Asa e !!! Doar ca bunurile sacre ale Bisericii sunt sufletele credinciosilor pe care intr-adevar le-a instrainat din aceasta lume in care dicteaza din ce in ce mai mult banul, invidia, ura, mediocritatea si cate altele ... Datorita harului deosebit pe care i l-a daruit Dumnezeu pentru sufletul sau bun, Parintele Nicolae a instrainat multe suflete si le-a “intabulat” in Imparatia Cerurilor. Tot ce s-a facut la Sfantul Mina a fost cu binecuvantare de la ierarhi (ca dovada, biserica are Sfantul Antimis cu semnatura episcopului si este sfiintita). In Grecia sunt numeroase biserici in proprietatea credinciosilor. In fapt, acesta este duhul ortodox si in esenta asa e si la noi, bisericile fiind ale enoriasilor din parohie. Doar ca in vremurile desacralizate pe care le traim, institutiile omenesti, vazute, iau locul Bisercii adevarate al carui cap e Mantuitorul." Altele, despre realitatea duhovniceasca de la Sfantul Mina puteti citi si pe blogul meu.